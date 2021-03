- Dzisiejsze wyniki wskazują, że trzecia fala nie tylko jest faktem, ale także nabiera impetu. Dzisiaj mamy nowych przypadków stwierdzonych 15 698 - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na antenie Polskiego Radia.

Z danych MZ wynika, że tydzień temu w środę potwierdzonych zakażeń było 12 146, a 372 osoby zmarły. Z kolei dwa tygodnie temu - potwierdzono 8 694 zakażenia, a zmarło 279 osób.

Wyraźny wzrost

Kraska dodał, że w porównaniu "tydzień do tygodnia" widoczny jest wzrost o 3,5 tysiąca. - Czyli widzimy, że tych nowych przypadków niestety codziennie nam przybywa i to jest bardzo niepokojący sygnał. Także 309 osób zmarło z powodu zakażenia koronawirusem, czy też chorób współistniejących - skomentował.

ZOBACZ: Dlaczego niektóre szczepy koronawirusa są bardziej zaraźliwe niż inne?

Jak dodał wśród nowych przypadków pojawia się coraz więcej zakażeń brytyjską mutacją koronawirusa. Wiceminister stwierdził też, że pacjenci trafiają do szpitali w ciężkim stanie, ponieważ zaczęli leczyć się na własną rękę. - W tej chwili mamy już zajętych ponad 15,5 tys. łóżek tzw. covidowych. Także więcej osób trafia pod respiratory - jest już zajętych ponad 1,5 tys. tych maszyn - podsumował.

"Trzeba stosować się do obostrzeń"

- Te dzisiejsze obostrzenia, jeżeli byśmy się do nich stosowali, one naprawdę są wystarczające, ale trzeba się do nich stosować - powiedział Waldemar Kraska.

W poniedziałek na antenie Polsat News wiceminister resortu zdrowia był pytany o kryteria podejmowania regionalnych obostrzeń Kraska mówił, że jest ich wiele.

ZOBACZ: Wiceminister zdrowia zaniepokojony mutacjami: coraz więcej próbek dodatnich to wariant brytyjski

- Oprócz odsetka chorych w danym województwie, to są to też zajęte łóżka, zajęte respiratory, odsetek mutacji brytyjskiej (...), to nie jest jeden sztywny parametr – mówił. Przekonywał, że nie decyzji, aby wprowadzać w obostrzenia w kolejnych województwach.

Zapytany, czy taka decyzja mogłaby zapaść, odpowiedział, że na podstawie danych nie byłoby takiej rekomendacji.

dsk/ PAP, polsatnews.pl