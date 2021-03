Niedzielski: rząd przekaże miliony maseczek dla mieszkańców

Razem z premierem Mateuszem Morawieckim zdecydowaliśmy o udostępnieniu w trybie zarządzania kryzysowego maseczek obywatelom najbardziej dotkniętych regionów; do regionu pomorskiego trafi 10 mln maseczek, a do warmińsko-mazurskiego 5 mln - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

- W związku z pogarszającymi się wynikami dotyczącymi nowych zachorowań, hospitalizacji, w związku z wydanymi też ostatnio zaleceniami dotyczącymi konieczności noszenia masek - a nie stosowania przyłbic czy innych surogatów w postaci kominów, chust, i tak dalej - razem z panem premierem Mateuszem Morawieckim zdecydowaliśmy o udostępnieniu w trybie zarządzania kryzysowego obywatelom na razie najbardziej dotkniętych regionów - maseczek - powiedział Niedzielski na środowej konferencji prasowej.

Jak dodał, zapadła decyzja, że do regionu pomorskiego zostanie przekazanych 10 mln maseczek, a do regionu warmińsko-mazurskiego, który - jak mówił, jest obecnie najbardziej dotknięty pandemią - 5 mln. Jak dodał, różnica w liczbie maseczek wynika z liczby osób zamieszkujących te regiony.

ZOBACZ: Ewa Swoboda zakażona koronawirusem. Nie wystartuje na HME w Toruniu

- Te maseczki będą dostarczone z Agencji Rezerw Strategicznych do wojewodów, którzy będą odpowiedzialni za dystrybucje wewnętrznie w województwach - zapowiedział szef MZ

Niedzielski odniósł się również do wzrostu liczby zakażeń. Ministerstwo zdrowia poinformowało dziś o 15 689 nowych przypadkach. Tak wysokiej liczby zakażeń nie było w Polsce od listopada.

- Notujemy wzrosty ilości zleceń na testy na koronawirusa, wykonanych testów, potwierdzonych zakażeń oraz obłożenia szpitalnego - powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

"Tendencja wzrostu ma trwały charakter"

Jak podkreślił na konferencji prasowej, patrząc tygodniowo lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zlecili ponad 110 tys. badań pod kątem obecności koronawirusa. - To ponad 20 proc. wzrost w stosunku do poprzedniego tygodnia - wskazał Niedzielski.

Zwrócił uwagę, że mamy do czynienia z bardzo dużym wzrostem zarówno jeśli chodzi o ilości zleconych testów na koronawirusa, wykonanych testów, potwierdzonych zakażeń, ale także patrząc na obłożenie szpitalne. Szef MZ ocenił, że ten wzrost jest dynamiczny.

ZOBACZ: Mutacje koronawirusa bardziej zaraźliwe. Szczepionka może nie zadziałać

- Dzisiejsze dane pokazują, że jest taka potrzeba, by tworzyć szpitale tymczasowe. Rozpoczniemy korzystanie z tej infrastruktury w 9 województwach, bo w tylu rozpoznaliśmy taką potrzebę - powiedział Niedzielski.

- Tendencja wzrostu zachorowań ma trwały charakter. Występuje przyrost o 1/3 w porównania do zeszłego tygodnia - podsumował.

Szpitale tymczasowe

Szef resortu zdrowia ocenił, że w związku z tendencją wzrostową konieczne jest uruchomienie szpitali tymczasowych.

- Trzecia fala pandemii się rozpędza. Dzisiaj na rządowym zespole zarządzania kryzysowego, obradującym pod przewodnictwem pana premiera Morawieckiego, została podjęta decyzja o uruchomieniu szpitali tymczasowych w dziewięciu województwach, m.in. w woj. pomorskim - poinformował szef MZ. Dodał, że wojewodowie deklarują, że szpitale te będą mogły szybko rozpocząć przyjmowanie pacjentów.

Apel ministra

- Apeluję, aby każda osoba, która otrzyma dodatni wynik testu zainteresowała się nabyciem pulsoksymetru i wykonywała pomiary - przekazał Niedzielski.

Minister @MZ_GOV_PL @a_niedzielski w #Gdańsk: Apeluję, aby każda osoba, która otrzyma dodatni wynik testu zainteresowała się nabyciem pulsoksymetru i wykonywała pomiary. — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) March 3, 2021

Decyzja w sprawie szkół

Niedzielski był pytany o termin powrotu uczniów klas starszych do nauki stacjonarnej w szkole. Minister zapewnił, że rząd "robi wszystko, żeby akcja szczepieniowa uwzględniała nauczycieli, wykładowców, tak żeby możliwie szybko powrócić do edukacji stacjonarnej".

- My oczywiście mamy teraz taką sytuację, że znajdujemy się w fazie wzrostowej fali pandemicznej, ale jeśli by się udało dokończyć akcję szczepień i jednocześnie byśmy widzieli skutek tej akcji szczepień, ale oczywiście i innych działań na zmniejszenie wzrostu zachorowań, to będziemy te decyzje o przywracaniu stacjonarnej edukacji podejmowali po świętach - powiedział minister Niedzielski.

- Bardzo bym chciał, żeby już ten okres absencji od tej nauki stacjonarnej, czyli nauki w trybie zdalnym, powoli się kończył, bo to ma też swoje konsekwencje - dodał.

WIDEO - "Raport": co było w "szczepionce" sprzedanej dziennikarzom? Wyniki są zaskakujące Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/ PAP, polsatnews.pl