Ewa Swoboda zakażona koronawirusem. Miała wystartować na HME w Toruniu

Ewa Swoboda była jedną z faworytek do medalu w biegu na 60 metrów. Lekkoatletka miała bronić wywalczonego dwa lata temu tytułu halowej mistrzyni Europy.

Póki co nie wiadomo, co z resztą polskiej reprezentacji, która wspólnie przygotowywała się do zawodów na zgrupowaniu w Spale.

Informację potwierdził w rozmowie z Polsat News dyrektor sportowy PZLA Krzysztof Kęcki, który przyznał, że "mamy jednego zawodnika z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa". - Nie chcę jednak póki co mówić o nazwiskach - dodał.

Więcej szczegółów przekazała na Twitterze medalistka MŚ w rzucie młotem, Malwina Kopron. Okazuje się, że we wtorek Swoboda miała negatywny wynik testu, a dzień później pozytywny. "Wczoraj negatywny, dzisiaj pozytywny. Ewa czeka na informacje kiedy ma jechać do szpitala na ponowny test. Zaraziła się od zawodniczki na zgrupowaniu w Spale. Zawodniczka ta nie startuje na hali, przyjechała na zgrupowanie kadrowe" - czytamy we wpisie.

Tydzień temu Swoboda triumfowała w biegu na 60 metrów podczas Halowych Mistrzostw Polski rozgrywanych również w Toruniu.

- Kocham Toruń, a Toruń kocha mnie. To moja ulubiona bieżnia, na której uzyskuję najlepsze wyniki. Pewnie, że w głowie jest obrona tytułu mistrzyni Europy, który zdobyłam dwa lata temu w Glasgow. Gdzieś z tyłu głowy jest też rekord życiowy. Może to być nie 7,07, ale np. 7,04. Co start w tym sezonie poprawiam się o 0,06 sekundy, a na mistrzostwa Polski było 7,10. Ale nie, nie, nie. Nie można się nakręcać - mówiła wtedy.

W lekkoatletycznych halowych mistrzostwach Europy, które odbędą się 4-7 marca w Toruniu, Polskę miało reprezentować 45 sportowców. W dwóch poprzedni edycjach HME biało-czerwoni zajęli pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej.

"Ostatnie edycje halowych mistrzostw były bardzo udane dla naszej reprezentacji. Teraz czas na sprawdzian we własnej hali. Nie chcę prognozować, ile medali zdobędzie nasza reprezentacja, ale jestem przekonany, że każdy z zawodników zrobi wszystko, aby zaprezentować się z jak najlepszej strony. Polscy lekkoatleci dobrze przepracowali okres przygotowawczy i podczas mistrzostw w Toruniu dostarczą wielu pozytywnych emocji" - przekazał prezes PZLA Henryk Olszewski, cytowany w związkowej informacji prasowej.

