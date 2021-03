Do woj. warmińsko-mazurskiego dotarła w poniedziałek dodatkowa pula 10 tys. szczepionek AstryZeneki – poinformował rzecznik prasowy wojewody Krzysztof Guzek. Zostaną nią zaszczepieni pacjenci z grupy zero.

Szczepienia medyków i pracowników domów opieki społecznej mają się rozpocząć we wtorek. Grupa zero była dotąd szczepiona preparatem Pfizera.

- To jest dodatkowa pula, niezależna od tej, którą dostaliśmy w ramach szczepień seniorów i nauczycieli – powiedział PAP Guzek.

Przed kilkoma dniami pełnomocnik wojewody warmińsko-mazurskiego ds. szczepień Krzysztof Kuriata informował, że w regionie pierwszej dawki nie otrzymało kilka tysięcy medyków. Guzek nie podał, czy otrzymane dodatkowe 10 tys. szczepionek wystarczy, aby zaszczepić w regionie wszystkich medyków.

ZOBACZ: Polska kupi szczepionki z Chin? Andrzej Duda rozmawiał z Xi Jinpingiem

O przesłanie do regionu dodatkowej puli szczepionek od kilku dni apeluje marszałek regionu Gustaw Marek Brzezin (PSL), argumentując, że może to realnie zmniejszyć skalę zakażeń w regionie.

- Szczepionki te dotarły do nas niezależnie od apelu marszałka - podkreślił Guzek.

Najmniej zaszczepionych

Marszałek Gustaw Marek Brzezin w porannej rozmowie ze stacją Biznes24 powiedział, że mimo najwyższego wskaźnika zachorowań woj. warmińsko-mazurskie ma najniższy wskaźnik zaszczepionych przeciwko COVID-19.

- Chcielibyśmy, by tych szczepień było dużo więcej - mówił marszałek regionu i podkreślił, że lokalna społeczność jest zdyscyplinowana w przestrzeganiu obostrzeń - nie ma dużych imprez, nie ma skupisk ludzi, większość chodzi w maseczkach.

ZOBACZ: Szybsza produkcja szczepionek? AstraZeneca "gotowa odstąpić licencję"

Decyzją rządu woj. warmińsko-mazurskie jest jedynym regionem w Polsce, w którym wprowadzono regionalny lockdown. Do 14 marca obowiązują tu zaostrzone rygory sanitarne. Ma to związek z utrzymującą się do dwóch tygodni wysoką liczbą zakażeń COVID-19.

W związku z lockdownem najmłodsi muszą powrócić do nauki zdalnej, zamknięte są galerie handlowe i hotele, a także kina i teatry. Nie można korzystać z basenów, kortów, zawody i mecze sportowe odbywają się bez udziału publiczności.

WIDEO - Wójcik: zgoda na Fundusz Odbudowy to groźba kolonizacji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/ PAP