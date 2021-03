Białoruś: dziennikarka i lekarz usłyszeli wyrok. Chodzi o ujawnienie informacji

Sąd w Mińsku uznał Barysewicz i Sarokina za winnych "ujawnienia tajemnicy lekarskiej". Obojgu nakazano też zapłacenie grzywny: pracującej w niezależnym portalu tut.by dziennikarce – 2900 rubli białoruskich (4200 zł), zaś lekarzowi – 1450 rubli (2100 zł).

ZOBACZ: Co 10 papieros w Polsce pochodzi z Białorusi. Przemyt na wspierać Łukaszenka

Sprawa dotyczy ujawnienia informacji o stanie zdrowia Bandarenki, który zmarł w listopadzie ubiegłego roku najpewniej w efekcie pobicia przez białoruskich funkcjonariuszy.

Doctor Artsiom Sarokin, also charged for disclosing the medical secret of Raman Bandarenka, was sentenced to 2-year-imprisonment with a 1-year postponement. Artsiom was finally able to see his family. pic.twitter.com/bgxs33dYZi