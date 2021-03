"Pomysł na ujednolicony europejski system, który umożliwia każdej osobie gromadzenie informacji o swoich szczepieniach, testach COVID itp. Na jednym dokumencie cyfrowym (certyfikacie), jest dobry. Jednak… we wniosku pani Ursuli von der Leyen, pojęcie „przepustki” jest mylące w stosunku do celu, któremu to ma służyć" - napisała Wilmes na Twitterze.

"W przypadku Belgii nie ma mowy o łączeniu szczepień ze swobodą przemieszczania się po Europie. Poszanowanie zasady niedyskryminacji jest bardziej fundamentalne niż kiedykolwiek, ponieważ szczepienia nie są obowiązkowe, a dostęp do szczepionki nie jest jeszcze powszechny" - zaznaczyła.

Ursula von der Leyen napisała w poniedziałek na Twitterze, że celem proponowanego wprowadzenia "cyfrowej zielonej przepustki" szczepionkowej jest bezpieczne przemieszczanie się po Unii Europejskiej lub za granicą.

Szefowa KE przekazała, że w marcu KE przedstawi wniosek legislacyjny w tej sprawie. "Celem jest dostarczenie: dowodu, że dana osoba została zaszczepiona, wyników testów tych, którzy nie mogli jeszcze otrzymać szczepionki i informacji o przejściu Covid19" - wskazała.

Zaznaczyła, że te "przepustki" będą chronić poufne dane i prywatność. "Cyfrowa zielona przepustka powinna ułatwić życie Europejczykom. Celem jest też stopniowe umożliwienie im bezpiecznego przemieszczania się po Unii Europejskiej lub za granicą - w celach zarobkowych lub turystycznych" - dodała szefowa KE.

Certyfikaty, zwane często paszportami, jakie wydaje się osobom zaszczepionym przeciw Covid-19, mogą potencjalnie wyłączyć je spod części restrykcji, jednak w wielu krajach postrzegane są jako dyskryminujące. Zaświadczenia takie działają od tygodnia w Izraelu.

The @EU_Commission works across the board to fight the virus:



➡ Helping companies ramp up production

➡ Making new production plants available in Europe

➡ Tackling variants and providing funding for sequencing

➡ Developing a European solution for vaccination certificates pic.twitter.com/d2cSa7HSOp