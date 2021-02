88-latek pędził prawie 200 km/h. Chciał zdążyć na szczepienie

Do zdarzenia doszło w czwartek na drodze nr. 500 w miejscowości Bischoffsheim na wschodzie Francji. Żandarmi zatrzymali do kontroli kierowcę samochodu osobowego, który pędził z prędkością 191 km/h. W miejscu tym obowiązuje ograniczenie prędkości do 110 km/h.

Jak się okazało za kierownicą auta siedział 88-letni mężczyzna. Senior tłumaczył funkcjonariuszom, że przekroczył prędkość o ponad 80km/h, bo spieszył się na szczepienie przeciwko koronawirusowi.

Jego tłumaczenia nie przekonały jednak policjantów. Mężczyźnie odebrano prawo jazdy, a jego samochód został "unieruchomiony" - poinformowała żandarmeria na Facebooku.

Nie wiadomo, czy senior w końcu dotarł do punktu szczepień.

"Dla bezpieczeństwa wszystkich, przestrzegajmy ograniczeń prędkości, nawet jeśli mamy prawo jazdy od 60 lat" - zaapelowali funkcjonariusze.

We Francji pierwszą dawkę szczepionki przyjęło ponad 2,6 mln osób, a ponad 1,3 mln z nich otrzymało również drugi zastrzyk.

