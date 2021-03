Prezes Banku Włoch: euro przetrwa tylko wtedy, gdy staniemy się jednym państwem

- Waluta bezpaństwowa może trwać do pewnego momentu, ale później potrzebne jest jedno państwo i unia budżetowa - powiedział Visco, który w 2011 roku został powołany na prezesa Banku Włoch, cytowany przez "Daily Express".

Nieuniknione superpaństwo

Bankier, który od ponad 50 lat zajmuje się finansami i bierze udział w spotkaniach grup G7, G10 i G20, twierdzi, że "po części to wszystko idzie w tym kierunku". Uważa, że w związku z panującą epidemią koronawirusa konieczność powołania superpaństwa "wydaje się nieunikniona".

Dodaje również: "EBC jest jedynym federalnym bankiem centralnym w grupie krajów, które nie mają wspólnej struktury federalnej". Przekazał także, że w nadchodzących latach strefa euro będzie musiała "stawić czoło" wielu wyzwaniom.

Oświadczenie prezesa Banku Włoch odzwierciedla poglądy nowego premiera Włoch, którym w lutym został Mario Draghi. Ten, będący byłym prezesem EBC, wezwał państwa członkowskiego do powołania wspólnego budżetu publicznego dla całej Unii Europejskiej. W senacie Draghi mówił, że popieranie jego rządu "oznacza nieodwracalne wspieranie euro, a to oznacza z kolei poparcie pomysłu coraz bardziej zintegrowanej Unii Europejskiej".

Wspólna waluta cyfrowa

Wcześniej Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny zapowiedziały, że chcą wprowadzić na rynek cyfrowe euro. W założeniach ma służyć ono jako uzupełnienie, a nie substytut monet i banknotów.

Pilotażowy projekt wprowadzenia wirtualnego pieniądza EBC może ogłosić już w kwietniu, ale na początek jego zastosowanie byłoby ograniczone. EBC musi tak zaprojektować cyfrowe euro, by nie podkopać fundamentów działania prywatnych instytucji finansowych i nie przyczyniać się do finansowej paniki w czasach kryzysu.

Podkreśla się, że byłaby to rewolucja na rynku finansowym. "Bank emitowałby cyfrowy pieniądz, a każdy mieszkaniec strefy euro, zarejestrowana w niej firma czy instytucja finansowa, mogłaby posiadać w EBC prowadzony za darmo rachunek. Pieniądze z niego służyłyby do wszystkich płatności z użyciem smartfona, inteligentnego zegarka, a w przyszłości pewnie inteligentnych okularów" - informuje "Rzeczpospolita".

Stanowisko NBP

Narodowy Bank Polski został proszony o ocenę przedstawionej przez Europejski Bank Centralny koncepcji. Biuro prasowe NBP odsyła do wcześniejszych wypowiedzi Adam Glapińskiego dotyczących tej kwestii.

- To jest też więcej pisania na ten temat, niż tego, co by się rzeczywiście działo na świecie. Część banków centralnych, może większość, część w każdym razie analizuje możliwość wprowadzenia tzw. pieniądza cyfrowego banku centralnego. My również analizujemy zagadnienia związane z pieniądzem cyfrowym banku centralnego - powiedział szef NBP.

- Przyglądamy się badaniom innych banków centralnych i cały szereg osób, analityków się tym u nas zajmuje. Przyglądamy się, rozważamy, śledzimy publikacje międzynarodowe na ten temat. Rozmawiamy z przedstawicielami innych banków. Trudno coś jednoznacznie powiedzieć. Nie da się przesądzić obecnie, czy i kiedy banki centralne zdecydują się na wprowadzenie takiej formy pieniądza. Gdyby się to okazało korzystne, to oczywiście byśmy to wprowadzali. Na razie przeważają raczej negatywne wnioski - powiedział prezes NBP.

