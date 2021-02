Walczyli z wirusem, ich właścicielka zmarła. Bolek i Lolek szukają domu

"Instytut Friedricha Loefflera w Greifswaldzie potwierdził, że oba koty przebyły infekcję" - powiedziała cytowana przez serwis welt.de. weterynarz dr Urte Inkmann. Testy zwierzaków dały negatywny wynik - Bolek i Lolek mogą zakończyć kwarantannę w schronisku.

ZOBACZ: Chile. 15 osób zakażonych koronawirusem po urodzinach kota

Zwierzaki należały do mieszkanki Hamburga. Kobieta niestety przegrała walkę z koronawirusem. Teraz Bolek i Lolek szukają nowego domu.

ZOBACZ: Seul przebada na COVID-19 koty i psy. Jest jeden warunek

Jak przekazała Inkmann, koty miały tylko lekki katar. Rudy jest w dobrej formie. Z kolei jego towarzysz może cierpieć na powszechną chorobę kotów, która objawia się u zwierząt w wieku 6 - 10 lat. Wątpliwości w tej kwestii powinny rozwiać badania krwi.

Imiona "Bolek" i "Lolek" zostały im nadane po śmierci ich pani. Nie udało się ustalić tego, jak byli nazywani przez swoją właścicielkę.

Jak informują niemieckie media, do tej pory u pięciu kotów w Niemczech wykryto zakażenie koronawirusem. Z kolei u psów były to dwa zachorowania.

ZOBACZ: Hiszpania. Sklep ze zwierzętami sprzedawał szczenięta zakażone koronawirusem

Badacze zaznaczają, że chociaż udokumentowano już infekcje u mieszkających z ludźmi kotów i psów, to nie ma na razie dowodów, by gdziekolwiek na świecie zwierzęta te zakaziły ludzi. "Należy podkreślić, że obecnie nie obserwujemy dalszego przenoszenia się (wirusa) u kotów i psów, więc ich opiekunowie nie muszą natychmiast rozważać ich zaszczepienia, ale powinniśmy być przygotowani na taką ewentualność w przyszłości" - podkreślił redaktor naczelny "Virulence" Kevin Tyler.

Z kolei weterynarze z Hanoweru nauczyli psy tropiące wykrywać koronawirusa w próbkach śliny - informował na początku lutego Reuters. Zwierzęta mają 94-procentową skuteczność. Psy tropiące pomagają identyfikować zakażonych pacjentów na lotniskach w Helsinkach i Santiago de Chile.

ZOBACZ: Grupa psów w Rzymie przejdzie szkolenie. Nauczą się wykrywać węchem COVID-19

Researchers at Hanover university's vet clinic present dogs which are able of detecting COVID-19 in humans's saliva samples. Keep your audiences faithful with #ReutersConnect https://t.co/FzRaZN0JAj pic.twitter.com/eQQ3ZRx33p