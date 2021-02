Seul przebada na COVID-19 koty i psy. Jest jeden warunek

To odpowiedź Seulu na pierwsze w kraju zakażenie wirusem u kota, które zostało zdiagnozowane kilka tygodni temu. Jak informuje serwis BBC, testy będą dotyczyć wyłącznie czworonogów mających objawy koronawirusa - gorączkę lub trudności w oddychaniu - i przebywały w pobliżu chorych na COVID-19.

W momencie, kiedy okaże się, że zwierzę jest zainfekowane wirusem, zostanie skierowane na domową kwarantannę. Cytowana przez agencję Yonhap urzędnik ds. kontroli chorób Park Yoo-mi zaznaczyła, że pobyt w izolatce w takim przypadku nie jest konieczny, ponieważ nie ma dowodów na to, że COVID-19 może przenieść się od psa lub kota na ludzi.

Jeśli stan zdrowotny opiekuna nie będzie pozwalał na domową opiekę, czworonóg trafi do ośrodka miejskiego. Park Yoo-mi przypomniała właścicielom, by podczas spacerów ze swoimi podopiecznymi zachowali dystans na "co najmniej dwa metry" przy spotkaniach innych osób i zwierząt.

Koronawirus wśród zwierząt

Zakażeniu koronawirusem może ulec wiele gatunków zwierząt, jednak to stłoczone w klatkach norki tworzą duże populacje, w obrębie których masowe zachorowania mogą ułatwiać powstawanie nowych mutacji wirusa. Norki to także jedyny gatunek, w przypadku którego stwierdzono możliwość przeniesienia infekcji na człowieka.

Na SARS-CoV-2, wirusa wywołującego COVID-19, podatnych może być co najmniej 26 z 215 badanych gatunków zwierząt, w tym większość ssaków - pismo "Scientific Reports" potwierdzało to w październiku. W ich przypadku białko ACE2, obecne na powierzchni komórek tych zwierząt, może wiązać się z kolcami na powierzchni wirusa tak samo silnie, jak ludzkie. Są to między innymi koty domowe, psy, lwy i tygrysy, chomiki, borsuki, norki, fretki i borsuki, jelenie, owce, a także małpy człekokształtne (zagrożone wyginięciem szympans, goryl, orangutan i bonobo). Nie jest natomiast zagrożona większość ptaków, ryb i gadów.

Infekcję koronawirusem u pierwszego zwierzęcia, 17-letniego psa rasy pomeranian, potwierdzono w końcu lutego 2020 r. w Hongkongu. Z czasem podobne infekcje odnotowano również u innych psów i kotów na całym świecie, choć liczba takich przypadków była niewielka.

ms/ac/ bbc.com, PAP