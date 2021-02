Ptasia grypa. Sopot w strefie zagrożenia

Urzędnicy apelują do mieszkańców o niezbliżanie się do ptaków, niedokarmianie ich, a do hodowców o stosowanie się do wszystkich przekazywanych wytycznych.

Wszystkie nakazy i zakazy określone w rozporządzeniu obowiązują do czasu ich uchylenia. "Znalezienie martwego ptaka należy pilnie zgłosić dyżurnemu straży miejskiej, dzwoniąc pod numer telefonu 986 lub 58-521-38-50" – podała Heidrich.

Znaleziono martwe łabędzie

Dodała, że przy wejściach na plaże, w okolicy mola i na wjazdach do miasta montowane są żółte tablice ostrzegawcze. O zagrożeniu informować będą także patrole straży miejskiej.

W połowie lutego w okolicach Swarzewa i we Władysławowie znaleziono martwe łabędzie. Powiatowy lekarz weterynarii w Pucku potwierdził u zwierząt zakażenie ptasią grypą.

Obecność wirusa H5N8 stwierdzono także u ptaków w parku Miejskim im. Majkowskiego w Wejherowie. Patogen wykryto też u łabędzi niemych na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku.

