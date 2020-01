Barbie z bielactwem, długowłosy Ken. "Najbardziej zróżnicowana kolekcja"

"By inspirować do odkrycia nieskończonego potencjału każdą z dziewczynek" - brzmi hasło promujące markę. Lalki są na rynku od 1959 roku.

Różnorodność przede wszystkim

Przez lata pojawiło się wiele różnych linii, w tym, w 2015 roku, Fashionistas. Oferuje ona dziewczynkom 176 zabawek-postaci o 35 odcieniach skóry, 94 fryzurach oraz 9 typach ciała. Wszystko po to, by każda odnalazła model, z którym najbardziej się utożsamia.

Najnowsze lalki Fashionistas pojawią się w Polsce w lutym. Należą do nich m.in. czarnoskóra Barbie z bielactwem. Projektując ją, firma Mattel współpracowała z dermatologiem, aby jak najdokładniej odzwierciedlić bielactwo.

Rudowłosy Ken

W kolekcji nie zabraknie również dwóch Kenów: z długimi oraz z rudymi włosami.

ZOBACZ: Barbie w rozmiarze XL, czyli rewolucja w świecie lalek

- Jesteśmy dumni, że Barbie to najbardziej zróżnicowana kolekcja lalek na rynku, która stale rozwija się, aby odzwierciedlać otaczający dziewczynki świat. Cieszymy się, że nasze wysiłki spotykają się z uznaniem wśród młodszych i starszych fanów marki - komentuje Lisa McKnight, SVP Barbie & global head of dolls w Mattel.

Lalki z niepełnosprawnościami

W ubiegłym roku na rynku pojawiły się Fashionistas na wózkach inwalidzkich czy z protezami nóg.

ZOBACZ: Pierwsza Barbie w hidżabie. Lalka z inspiracji sukcesami medalistki olimpijskiej

Był to efekt współpracy z 13-letnią Jordan Reeves - współzałożycielką organizacji Born Just Right zajmującej się pomaganiem dzieciom z niepełnosprawnościami cieszyć się normalnym życiem. Nastolatka na co dzień posługuje się protezą jednej z rąk.

Wyświetl ten post na Instagramie. 🍦 Post udostępniony przez Jordan Reeves (she/her) (@jordanjustright) Gru 26, 2019 o 12:46 PST

WIDEO - 90. urodziny warszawskiego ZOO. Gości witał tort... w kształcie krokodyla Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/bas/ polsatnews.pl, wirtualnemedia.pl