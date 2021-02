"Prawo przyjazne dzieciom". Konferencja Zbigniewa Ziobry

W styczniu Zbigniew Ziobro interweniował w sprawie doprowadzenia w 2017 r. do śmierci 3-latka z Wieruszowa (woj. łódzkie). Prokuratura oskarżyła w tej sprawie Steva V., posiadającego portugalskie i kanadyjskie obywatelstwo. Według prokuratury mężczyzna przez ponad tydzień znęcał się nad chłopcem, którym miał opiekować się pod nieobecność matki. Dopuścił się także gwałtu. Dziecko zmarło w szpitalu. Sprawca dopuścił się tego czynu będąc pod wpływem środków odurzających.

Mężczyzna został oskarżony o fizyczne znęcanie się, zgwałcenie i zabójstwo chłopca. Jak wskazał Ziobro sprawca zgwałcił ofiarę "ze szczególnym okrucieństwem, a następnie sadystycznie pobił powodując liczne, rozległe obrażenia, w tym obrażenia mózgowo-czaszkowe, łamiąc nawet kości czaszki".

- I co się okazało? Okazało się mianowicie, że sąd apelacyjny, jako sąd odwoławczy, znalazł w sobie wiele wyrozumiałości i empatii - nie wobec tego dziecka, które przeszło straszną traumę cierpienia w ostatnich dniach swojego życia za sprawą dramatu spowodowanego przez zwyrodniałego bandytę - ale tę empatię okazał temu bandycie łagodząc mu karę do 15 lat pozbawienia wolności i dając szansę, by ubiegał się o warunkowe przedterminowe zwolnienie już po 7 latach i 6 miesiącach odbycia kary - mówił Ziobro.

Minister wniósł w tej sprawie kasację do Sądu Najwyższego.

