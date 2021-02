Olbrzymi pająk w dziecięcej zabawce. "Syn jest zadowolony"

Kobieta z Australii dokonała przerażającego odkrycia. W zabawce swojego syna znalazła samicę pająka i kokon z setkami małych pająków. Największe osobniki gatunku, który ukrył się w zabawce, dorastają nawet do 46 mm i 25-30 cm rozpiętości odnóży.

Brooke Thorpe z miasta Kalgoorlie w Zachodniej Australii pochwaliła się swoim znaleziskiem na Facebooku.

Jak wyjaśniła kobieta, pająka ukrytego w zabawkowej ciężarówce znalazł jej syn. Okazało się, że jest to samica pająka należącego do gatunku spachaczowatych.

Oprócz niej w zabawce znajdował się również kokon z setkami małych pająków.

Rodzina postanowiła nie przeszkadzać samicy, tylko odłożyć zabawkę w bezpieczne miejsce. - Trzymamy ją w bezpiecznym miejscu. Kiedy skończy (z jaj wyklują się pająki), mój syn odzyska zabawkę - powiedziała "Daily Mail" kobieta. Jak dodała, chłopiec "był całkiem zadowolony ze swojego fajnego znaleziska".

ZOBACZ: Pająki w bananach. Klienci ostrzegają się w mediach społecznościowych

Dr Robert Raven, arachnolog z Muzeum w Queensland, wyjaśnił że widoczna na zdjęciach samica prawdopodobnie dopiero złożyła jaja. Według niego może ich być nawet ponad 200. Naukowiec zalecił, aby nie ruszać pająka do czasu wyklucia się jaj. Jak dodał może to potrwać dwa, do trzech tygodni.

Niegroźne dla człowieka

Spachaczowate to charakteryzujące się dużymi rozmiarami pająki, występujące głównie w tropikach. Jedynym ich przedstawicielem w Europie jest występujący także w Polsce spachacz zielonawy.

Największe osobniki dorastają nawet do 46 mm i 25-30 cm rozpiętości odnóży.

ZOBACZ: Celnicy z Filipin znaleźli 757 żywych tarantul w przesyłce z Polski

Pająki te nie budują sieci i nie są niebezpieczne dla człowieka, choć sprowokowane kąsają. Żywią się głównie owadami i innymi stawonogami, jednak przedstawiciele dużych gatunków są w stanie zabić niewielkie kręgowce.

Często wnikają do zabudowań, gdzie jednak bywają tolerowane, gdyż wyłapują drobne zwierzęta. Spachaczowate prowadzą przeważnie nocny tryb życia. Wiele gatunków przebywa w szczelinach lub pod korą, niektóre żyją w jaskiniach.

WIDEO - Świat o proteście mediów. "News blackout" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/grz/ "The Sun", news.com.au