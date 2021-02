Dzisiejsze dane oznaczają wzrost o ponad 2700 przypadków w stosunku do zeszłego tygodnia.

Wiceminister zdrowia dodał, że nowe zakażenia potwierdzają, że Polska "jest w III fali koronawirusa". - Jesteśmy na fali wznoszącej, bo tych przypadków niestety będzie, według naszych symulacji, codziennie przybywało. Jako lekarza i przedstawiciela ministerstwa zdrowia niepokoi jeszcze jedna rzecz - przekroczyliśmy także liczbę 14 tys. łóżek covidowych. Widzimy, że coraz więcej osób trafia do polskich szpitali - dodawał Kraska.

ZOBACZ: W Olsztynie skończył się Remdesivir. Maksymowicz o mutacji koronawirusa na Warmii i Mazurach

To kolejny dzień, gdy liczba zakażeń przekracza 10 tys. przypadków. W środę było to 12 tys. 146 zakażeń, w czwartek - 12 tys. 142 zakażenia.

Kraska przekazał, że szpitale dysponują 26 tys. łóżek covidowych, a dodatkowo dostępne jest 6,5 tys. łóżek covidowych w szpitalach tymczasowych.

- Kolejna liczba, która mnie niepokoi, to 1467 osób podłączonych do respiratora. W ciągu ostatniej doby to się zwiększyło o 92 osoby. To już nie żółte, a czerwone światełko dla nas wszystkich, że ta epidemia zaczyna się rozpędzać i przybierać złe rozmiary - mówił wiceminister.

WIDEO: Waldemar Kraska na antenie Polsat News

Wyższa śmiertelność wariantu z woj. warmińsko-mazurskiego

Wojciech Maksymowicz, były minister zdrowia, neurochirurg z Katedry Neurochirurgii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poinformował w czwartek, że nowy wariant koronawirusa, który atakuje w województwie, charakteryzuje się łatwiejszym rozprzestrzenianiem (o ok. 70 proc.) i wyższą śmiertelnością.

- Myślę, że dlatego mamy zwyżkę. Dlaczego na Warmii i Mazurach? Myślę, że to wciąż jest pytanie. Nawet pytanie, dlaczego w Polsce. Na pewno zostało to przywiezione z zewnątrz, jak zwykle. Niestety nałożyło się kilka spraw: nasza wielka potrzeba powrotu do normalności, otwarcie szkół niewątpliwie miało swój wpływ. Dlatego myślę, że z tego powodu minister zdrowia zalecił zamknięcie normalnych zajęć w tym województwie, w którym jest najwięcej przypadków. Rzeczywiście w Olsztynie występuje 13 przypadków na 10 tys. mieszkańców i to jest najwięcej w Polsce - przyznał. Jak dodał jest to jednak sytuacja zmienna.

Wojciech Maksymowicz dodał także, że według publikacji naukowców dotyczących nowego wariantu koronawirusa, charakteryzuje się on wyższą śmiertelnością u chorych.

ZOBACZ: Koronawirus w więzieniu. Największe ognisko od początku epidemii

- Niestety obserwuje się trochę wyższą śmiertelność u tych chorych, którzy mają nową postać i to na poziomie 30 procent więcej, statystycznie. Dlatego musimy być bardzo czujni i wszyscy mieszkańcy muszą się zastosować do tych zaleceń, które są - powiedział Maksymowicz.

- Jestem po dwóch szczepieniach, ale mimo to pracując na oddziale COVID-wym jestem w masce, bo te 10 proc. niepewności zawsze występuje. Bądźmy bardzo ostrożni i nie ulegajmy euforii, że otworzono to czy tamto - powiedział poseł.

Obostrzenia w jednym województwie

Od soboty 27 lutego w województwie warmińsko-mazurskim zamknięte będą: galerie handlowe, kina, muzea, obiekty sportowe, m.in.: boiska, korty tenisowe i baseny, hotele oraz inne miejsca użyteczności publicznej.

Uczniowie z klas 1-3 szkół podstawowych będą mieli lekcje w trybie zdalnym.

ZOBACZ: Obostrzenia w woj. warmińsko-mazurskim. Apel o dodatkową pomoc dla hotelarzy

Możliwe, że maturzyści z woj. warmińsko-mazurskiego podejdą do matury próbnej w innym terminie, niż uczniowie w pozostałych województwach (próbne egzaminy maturalne odbędą się w dniach 3-16 marca).

Obostrzenia zostały wprowadzone na dwa tygodnie. Minister zdrowia Adam Niedzielski zaznaczył, że jeżeli liczba przypadków znacząco spadnie, możliwe będzie zniesienie restrykcji już za tydzień.

Korzystanie z przyłbic - zabronione

Od soboty nie będą tolerowane "materiałowe zasłony" jak szale, kominy i chustki. Zabronione zostanie również korzystanie z przyłbic.

ZOBACZ: Nowe obostrzenia w sprawie zasłaniania ust i nosa. Polacy podzieleni

- W przypadku przyłbic to oczywiście nie oznacza całkowitego zakazu ich stosowania, tylko oznacza to, że mogą być stosowane dodatkowo, oprócz maseczki - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Nowe badania pokazują, że wirus może roznosić się z powietrzem na odległość większą niż dwa metry - tłumaczą specjaliści. Przyłbice nie chronią ani nas, ani innych. W miejscach publicznych obowiązkowe będą tylko maseczki. Te bawełniane wciąż będą dozwolone. Lekarze zwracają uwagę, że nie każdego stać, by co chwilę wymieniać maseczkę chirurgiczną. Najlepiej, by maseczka przylegała do twarzy, a przynajmniej zasłaniała usta i nos.

WIDEO - Pacjent uznany za zmarłego "ożył". Prokuratura wszczęła śledztwo, NFZ prowadzi kontrolę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ polsatnews.pl, Polsat News