Rządy na całym świecie rozważają wprowadzenie paszportów szczepionkowych

Rząd Wielkiej Brytanii przyznał fundusze firmie biometrycznej iProov, która wraz z zajmującym się bezpieczeństwem cybernetycznym przedsiębiorstwem Mvine, pracuje nad stworzeniem tzw. "paszportów szczepionkowych". Obecnie produkt jest testowany, a udział w badaniach bierze również brytyjska służba zdrowia.

ZOBACZ: Przeciwciała przegrywają z mutacjami koronawirusa. "Wróciliśmy do punktu wyjścia"

Andrew Bud, dyrektor generalny iProov, przekazał agencji Reutera, że certyfikaty będą zawierały tylko dwie informacje. - Po pierwsze, czy ta osoba została zaszczepiona? A po drugie, jak ta osoba wygląda? - powiedział.

Are vaccine passports a good idea? Ed Carr, The Economist’s deputy editor, and @natashaloder, our health policy editor, answer your questions about covid-19 vaccination https://t.co/0dLIfJZkmO — The Economist (@TheEconomist) February 3, 2021

Badacz utrzymuje, że nie będzie trzeba znać tożsamości osoby. Identyfikacja będzie odbywała się na podstawie skanowania twarzy. W ten sposób urzędnicy dowiedzą się, czy dana osoba figuruje w bazie tych, które przyjęły szczepionkę.

To może wywołać problemy

Dyrektor generalny iProov nie ma wątpliwości co do tego, że będzie wiązało się to z problemami. - Myślę, że świadectwa szczepień wiążą się z ogromnymi problemami społecznymi i politycznymi - powiedział.

ZOBACZ: Światowa Organizacja Turystyki ogłasza cyfrowe paszporty medyczne dla podróżujących

Nie ocenia zasadności wprowadzenia technologii do użytku. - Naszym zadaniem jest zapewnienie podstaw technologicznych umożliwiających uzyskanie paszportów i certyfikatów szczepionkowych. Nie do nas należy wydawanie ocen, czy to dobry pomysł, czy nie - przekazał Bud.

Zauważył, że może się to wiązać z dyskryminacją i wykluczeniem młodego pokolenia, które zostanie zaszczepione w ostatniej kolejności. Sądzi, że rząd dokładnie to przemyślał, nim zdecydował się na przyznanie im funduszy w wysokości 75 tysięcy funtów.

Prace w USA i Chinach

W USA nad stworzeniem paszportów immunologicznych pracę powadzi IBM, Microsoft i firma Clear, specjalizująca się w bezpieczeństwie biometrycznym. Otrzymanie powyższego dokumentu ma umożliwić ludności powrót do normalnego życia. Pełen nadziei odnośnie opracowywanej technologii jest burmistrz Nowego Jorku, Andrew Yang.

- To sposób, abyś szybko zasygnalizował: "To są moje informacje o szczepieniach, a tu jest data, kiedy zostałem ostatni raz poddany testom". To sposób na zapewnienie ludzi, że wchodząc do tego biurowca, restauracji lub gdziekolwiek indziej, iż wiesz, jaki jest twój status i oni też będą to wiedzieć - powiedział.

@dariustahir writes in @politico about Covid passports. How many people think this is a good idea? As a recovering scientist, I am opposed to this because it could have a negative impact on public health. I agree with @cklemke. Where do you stand? https://t.co/xp3g0zMrs0 — Nicole Ruediger (@NicoleRuediger) February 3, 2021

Podobna technologia została już opracowana w Chinach. Tamtejsze firmy opracowały już dokumenty, na podstawie których można wchodzić do sklepów i lokali.

- W Pekinie trzeba mieć paszport, aby wejść do każdej przestrzeni handlowej - powiedział, cytowany przez "Politico", Dan Wang, analityk z firmy badawczej Gavekal Dragonomics - Stało się to dość denerwujące. Być może będę musiał zeskanować kody trzy razy, aby wejść do sklepu: najpierw w zewnętrznej strefie handlowej, drugi przy wejściu do budynku, trzeci przy wejściu do sklepu - obrazuje sytuację mężczyzna.

Dania już wprowadziła

W środę wprowadzenie od końca lutego cyfrowych koronapaszportów, które będą potwierdzać przyjęcie szczepionki przeciwko Covid-19, zapowiedział rząd Danii. Początkowo system ma pomóc biznesowi w odbywaniu podróży służbowych.

ZOBACZ: Cyfrowe koronapaszporty dla zaszczepionych

- Najważniejsze jest powstrzymanie rozwoju koronawirusa, ale są części społeczeństwa, które muszą się rozwijać, a społeczność biznesowa powinna mieć możliwość podróżowania - stwierdził pełniący obowiązki ministra finansów Morten Bodskov na wspólnej konferencji prasowej z przedstawicielami pracodawców.

We've got the second hearing of the cybersecurity inquiry today - got questions about Government information management especially during COVID, plans for digital COVID passports, use of the National Biometric Matching Database & responses to Government data breaches #nswpol pic.twitter.com/fFB20SMwXl — David Shoebridge (@ShoebridgeMLC) February 2, 2021

Zainteresowanie podobnym rozwiązaniem zadeklarowały również m.in. Australia, Hiszpania, Grecja, Belgia, Malta, Izrael, Islandia i Estonia. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przestrzega przed wyciąganiem pochopnych wniosków. - "Wciąż istnieje zbyt wiele fundamentalnych niewiadomych pod względem skuteczności szczepionek w ograniczaniu transmisji koronawirusa, a szczepionki są nadal dostępne tylko w ograniczonych ilościach" - przekazali przedstawiciele WHO.

Ostrzegają, że osoby zaszczepione nadal powinny przestrzegać narzuconych obostrzeń i reżimu sanitarnego.

WIDEO - Wyrok w sprawie Nawalnego. 3,5 roku kolonii karnej Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/zdr/ Reuters, "Politico", PAP