W Austrii ruszają masowe testy na obecność koronawirusa. W piątek projekt zaczął się na dużą skalę w krajach związkowych Wiedeń, Tyrol i Vorarlberg. W stolicy Austrii ma być przeprowadzanych do 150 tys. testów dziennie. - Dzięki metodzie zredukujemy liczbę zakażeń, co oznacza, że w okolicach Nowego Roku być może wrócimy do normlanego życia - mówił burmistrz Inssburcka.