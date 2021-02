Plan odbudowy gospodarki. Blisko 60 mld euro dla Polski

"Wydarzenia" dotarły do założeń planu odbudowy gospodarki po pandemii. To blisko 60 miliardów euro dla Polski. Plan może liczyć na poparcie opozycji, ale stanowczy sprzeciw zgłasza "Solidarna Polska". To nie jedyny zgrzyt w rządzącej koalicji. Dziś po południu posłowie z partii Zbigniewa Ziobry zagłosowali ramię w ramię z opozycją. Materiał Marcina Fijołka.