Do wypadku doszło w mieście Cameron w hrabstwie Milam w Teksasie. Na zamieszczonych w internecie zdjęciach wybuchu, widać czarny gęsty dym oraz ogromne płomienie.

Policja ewakuowała mieszkańców pobliskich domów, według doniesień służb, co najmniej jeden budynek został zniszczony przez pożar. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, kierowca ciężarówki oraz obsługa pociągu zdołali uciec przed ogniem.

#LIVE : Homes and businesses are being evacuated after a train collided with an 18-wheeler in Cameron, Texas. You can see smoke rising into the sky. https://t.co/lyngCtSw8V https://t.co/kzwEUzx72T

"Na szczęście są cali"

- Na szczęście wszyscy wydają się być cali - powiedział we wtorek szeryf hrabstwa Milam Chris White. Podczas rozmowy z dziennikarzami ocenił, że "w tym momencie nie ma już żadnego zagrożenia". Przekazał także, że policja zajmie się wyjaśnianiem przyczyn zdarzenia oraz "posprzątaniem bałaganu".

EXPLOSION VIDEO: Ryan Kyburz captured the moments when a fire cloud erupted from the already heavily smoking train and 18-wheeler in Cameron. What we know so far >> https://t.co/dROScKIrrE



**WARNING: Video contains graphic language.** pic.twitter.com/gKV20WLz25