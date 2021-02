Atak zimy w Teksasie. 11-latek zamarzł we własnym łóżku

Bezprecedensowa fala zimna, paraliżowała przez kilka dni znany bardziej z upałów niż śniegu stan Teksas. W wyniku burz śnieżnych oraz niskich temperatur setki tysięcy domów było pozbawionych ogrzewania, prądu i wody pitnej.

Prezydent USA Joe Biden uznał Teksas za obszar dotknięty poważną katastrofą - poinformowała w sobotę Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego (FEMA). Dzięki deklaracji prezydenta możliwe będzie wykorzystanie funduszy federalnych m.in. na tymczasowe mieszkania, naprawy domów i tanie pożyczki.

11-latek zamarzł w łóżku

Atak zimy spowodował nie tylko straty materialne. Z powodu pogody zmarło w USA co najmniej 40 osób, w tym ponad 20 w samym Teksasie.

Jedną z najmłodszych ofiar siarczystych mrozów jest 11-letni Cristian Pavon Pineda. Chłopiec zmarł we własnym łóżku w nieogrzewanej stacjonarnej przyczepie, w której mieszkał wraz z rodziną.

Według doniesień amerykańskim mediów przyczyną śmierci chłopca była hipotermia. W przyczepie od dwóch dni nie było prądu, a na zewnątrz panowały siarczyste mrozy.

11 y.o. Cristian Pavón Pineda from Conroe, Texas enjoyed his first experience with snow, while his home suffered a power loss. Less than 24 hrs later his mom found the sixth grader dead from hypothermia in his bed where temperatures hit single digits. https://t.co/BG28TBQUnS pic.twitter.com/FaUpuMw4Zd