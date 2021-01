Eksplozja zabytkowego granatu z antykwariatu. Nie żyje 12-latek

Według amerykańskiej organizacji zajmującej się kontrolą m.in. broni, (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives - ATF) granaty, które były sprzedawane w antykwariacie Fancy Flea Antique Mall w Charlotte w Wirginii, uznano za nieaktywne chemicznie i tym samym bezpieczne.

Był to granat Mk 2, używany podczas II wojny światowej. 12-letnie dziecko zginęło w wybuchu 23 grudnia.

UPDATED: Seeking the public’s help in recovering potential live grenades purchased in June 2020 at Fancy Flea Antique Mall in Shallotte. Virginia teen killed by an exploding grenade that may have been purchased from the antique mall in June. https://t.co/INbGJKKbz3 pic.twitter.com/IqEA3XXAMC