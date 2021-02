Do wybuchu gazu doszło w piątek rano w Memmingen w południowych Niemczech. Rannych zostało pięć osób - donoszą lokalne media. Według miejscowej policji nie można wykluczyć kolejnych eksplozji w budynku należącym do Bawarskiego Czerwonego Krzyża. Strażacy uważają, że gaz dostał się do pomieszczeń pod ziemią z pękniętej rury, która biegnie pod ulicą.