Nowe przypadki pochodzą z województw: mazowieckiego (1427), śląskiego (829), pomorskiego (787), warmińsko-mazurskiego (732), wielkopolskiego (676), kujawsko-pomorskiego (601), dolnośląskiego (554), małopolskiego (548), łódzkiego (495), podkarpackiego (464), zachodniopomorskiego (346), lubelskiego (328), lubuskiego (299), podlaskiego (271), świętokrzyskiego (142), opolskiego (122). 156 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 43 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 198 osób.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 12 441 osób, pod respiratorami jest 1306 pacjentów. - To pierwszy dzień, gdy wzrosła liczba zajętych łóżek. Wcześniej sukcesywnie malała - zwrócił uwagę rzecznik ministerstwa zdrowia.

Prawie 164 tys. osób w kwarantannie

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 26 421 łóżek i 2637 respiratorów. Kwarantanną objęte są 163 974 osoby. MZ przekazało też, że wyzdrowiało dotąd 1 365 216 zakażonych.

Ostatniej doby wykonano 49 449 testów na obecność SARS-CoV-2, w tym 14 832 testy antygenowe – podało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

Resort poinformował, że łącznie przebadano dotąd 9 440 073 próbki pobrane od 9 147 093 osób. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 2 208 683 badania w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2. 📊 W ciągu doby wykonano ponad 49,4 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/xSIQCgEbFJ — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) February 19, 2021

Gwałtowny wzrost od środy

Liczba nowych przypadków gwałtownie rośnie od środy. Poinformowano wtedy o 8 694 nowych zakażeniach. Dzień wcześniej było ich o prawie 3,5 tys. mniej.

W czwartek z kolei poinformowano o 9 073 nowych przypadkach. Zmarły 273 osoby. Tydzień liczba nowych zakażeń utrzymała się na poziomie ok. 6 tys.

W Ministerstwie Zdrowia trwa dyskusja o nowych regulacjach dotyczących zakrywania ust i nosa. Jak dowiedział się polsatnews.pl, wkrótce mogą zapaść decyzje dotyczące noszenia przyłbic i zakrywania twarzy np. szalikami.

- Z ogromnym niepokojem odczytujemy nowe dane na temat dziennych zakażeń. Tendencja wzrostu zachorowań ma trwały charakter. Średnia dzienna zwiększyła się o ponad 13 proc. w porównaniu do ubiegłego tygodnia - mówił w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

"Odwraca się tendencja"

- Odwraca się tendencja, która do tej pory oznaczała spadek dziennych liczb zachorowań. Przeistacza się w tendencję, która ma charakter trwały i która mówi o zwiększeniu się zachorowań z dnia na dzień - powiedział minister.

Zaznaczył, że wynik blisko 8700 nowych przypadków to ponad 1700 przypadków więcej niż tydzień temu. - Szybki rachunek pokazuje, że zmiana to 20 proc. z tygodnia na tydzień. Jeżeli podsumujemy to, co się działo w tym tygodniu, przez ostatnie siedem dni, z tym co się działo poprzednio, to widzimy, że efekt zwiększenia jest trwały. Średnia dzienna między poprzednim tygodniem, a tygodniem bieżącym zwiększyła się o ponad 13 proc. - podał szef MZ.

Kiedy decyzja ws. obostrzeń?

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował we wtorek, że "decyzje ws. obostrzeń po 28 lutego będą zależały od danych epidemicznych, które spłyną pod koniec tego tygodnia". Zaznaczył jednocześnie, że ogłoszenia decyzji nie należy spodziewać się wcześniej niż w pierwszej połowie przyszłego tygodnia.

Większość dotychczasowych ograniczeń, jak zakaz organizacji wesel, działalność gastronomii tylko na wynos, została ostatnio przedłużona do 28 lutego. Od ubiegłego piątku mogą być otwarte, w reżimie sanitarnym, kina, teatry, muzea, filharmonie i opery, baseny i stoki narciarskie. Hotele i pensjonaty mogą udostępniać gościom połowę swoich miejsc noclegowych.

