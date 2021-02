Program bezpiecznej infrastruktury drogowej. Premier: zielone światło dla lepszej ochrony życia

- Budujemy obwodnice, autostrady i drogi szybkiego ruchu, ale szczególnym priorytetem rządu w najbliższych 2-3 latach będzie objęta przebudowa dróg krajowych w wielu miejscach w Polsce - ogłosił we wtorek premier Mateusz Morawiecki, zapowiadając program bezpiecznej infrastruktury drogowej. Jak wyjaśnił, rządzący planują inwestycje, ale i "odpowiednie regulacje".

We wtorek zorganizowano konferencję prasową premiera Morawieckiego, ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz wiceszefa tego resortu Rafała Webera, odpowiedzialnego za sprawy związane z transportem drogowym, drogami publicznymi i bezpieczeństwem ruchu.

Premier stwierdził, iż rząd chce, by polskie drogi "były coraz bardziej komfortowe", a do tego celu ma przybliżyć nowy "program bezpiecznych dróg". Jak wyjaśnił, chodzi m.in. o przebudowę niektórych skrzyżowań i doświetlenie potencjalnie niebezpiecznych miejsc.

- Około 40 proc. tragicznych wypadków są z udziałem niechronionych osób: pieszych, rowerzystów, osób na hulajnodze czy jeżdżących na rolkach - przypomniał Morawiecki.

Wymienił, że w Polsce budowane są "obwodnice, autostrady, drogi szybkiego ruchu", ale szczególnym priorytetem rząd ma objąć przebudowę dróg krajowych.

- Program ten będzie obudowany odpowiednimi regulacjami i ustawami, ale również inwestycjami. Będziemy oświetlali i doświetlali przejścia, oddzielali ruch pieszych i aut, redukowali liczbę punktów kolizyjnych. - zapewnił Mateusz Morawiecki.

Następnie szef rządu zaapelował o rozwagę oraz "spokojne, bezpieczne jeżdżenie". - Nawet najbardziej ostre prawo nie skróci drogi hamowania. Ona zależy od rozsądku kierowców - powiedział.

Jak dodał, "drogi to nasze dobro publiczne i musimy na nich współpracować, a nie ścigać się i narażać innych oraz siebie". - Koncentrujemy się na tym, by zmniejszyć prawdopodobieństwo wypadków. (Rządowy) program to zielone światło dla lepszej ochrony życia i zdrowia - uznał.

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację Prawa o ruchu drogowym. Nowela wprowadza m.in. zasadę pierwszeństwa pieszych także przy wchodzeniu na pasy i reguluje kwestię tzw. jazdy na zderzaku.

Zgodnie z zapisami noweli pieszy podczas przechodzenia przez jezdnię nie będzie mógł korzystać z telefonu.





Zmiany dla użytkowników hulajnóg elektrycznych

Ponadto rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął projekt nowelizacji ustawy regulujący status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego.

ZOBACZ: Koniec z hulajnogami na jezdniach? Projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym

W projekcie proponuje się m.in. ustanowienie zakazu kierowania hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h.

