Pickup spadł z wiaduktu. Kierowca przeleciał ponad 20 metrów [WIDEO]

W amerykańskim stanie Wisconsin kierowca samochodu osobowego spadł z wysokości ponad 20 metrów po tym, jak stracił panowanie nad pojazdem. Czerwony pickup, który jechał po wysokim wiadukcie łącznicy drogi międzystanowej I-94, wpadł najpierw na zaspę. Śnieg był na tyle twardy, że auto podskoczyło na zamarzniętej pryzmie i przeleciało nad barierą.

Samochód spadł z wysokości około 70 stóp (ponad 21 metrów). Z wraku kierowca wyszedł o własnych siłach. Zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu stanowego Departamentu Transportu.

Do nagrania z wypadku dotarła amerykańska stacja telewizyjna ABC, która pokazała je na antenie.

LOOK OUT BELOW: Driver survives after pickup truck appears to hit snowbank and skids off highway ramp in Wisconsin, crashing 70 feet to the ground.



Authorities said the driver showed no signs of impairment and was taken to an area hospital for evaluation. https://t.co/EyUgeUKIWx pic.twitter.com/WG6V5VlzcK