Sygnalizacja świetlna w środku lasu. Postawiono ją z ważnego powodu

Na drodze wyjazdowej ze Zgierza, koło Łodzi, ustawiono sygnalizację świetlną. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zamontowano ją w... środku lasu. Kierowcy zastanawiają się, czy to dla leśnej zwierzyny, czy może przystanek dla kierowców, by mogli podziwiać piękno okolicznej przyrody. Ale to, co dziwi jednych, dla innych jest prawdziwym zbawieniem.