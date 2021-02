Mamy 6310 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Z powodu Covid-19 zmarły 47 osoby, natomiast z powodu współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami zmarło 200 osób. W sumie w Polsce odnotowano dotąd 1 648 962 przypadków zakażeń. 42 436 pacjentów zmarło.

Nowe przypadki pochodzą ze wszystkich województw: mazowieckiego (1028), warmińsko-mazurskiego (725), pomorskiego (515), śląskiego (461), kujawsko-pomorskiego (453), wielkopolskiego (450), łódzkiego (401), dolnośląskiego (348), zachodniopomorskiego (330), lubelskiego (328), małopolskiego (293), podkarpackiego (253), podlaskiego (193), lubuskiego (145), świętokrzyskiego (119), opolskiego (73).

"195 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - zapewniło MZ.

Z powodu Covid-19 zmarło 47 osób, natomiast z powodu jego współistnienia z innymi schorzeniami zmarło 200 osób. To oznacza, że suma osób zmarłych, którzy mieli infekcję SARS-CoV-2, wzrosła do 42 436. Bilans zakażeń koronawirusem w Polsce zwiększył się do 1 648 962.

W ciągu doby wykonano ponad 41,9 tys. testów na obecność koronawirusa.

Prawie 1,4 mln wyzdrowiałych

W szpitalach przebywa 13 350 osób zainfekowanych koronawirusem, z czego pod respiratorami przebywa 1347 pacjentów. Resort poinformował także, że dla pacjentów z Covid-19 przygotowano 25 885 łóżek i 2 585 respiratorów.

Na kwarantannie przebywa 161 407 osób. MZ przekazało też, że wyzdrowiało dotąd 1 389 516 zakażonych.

Wtorkowa liczba nowych przypadków jest niemal dwukrotnie wyższa od tej podanej w poniedziałek. Wówczas resort raportował o 3890 nowych wykrytych infekcjach.

"Podlaska" mutacja koronawirusa

W ubiegłym tygodniu białostoccy naukowcy wykryli pierwszy w Polsce przypadek południowoafrykańskiego wariantu SARS-CoV-2.

- Zaskoczyło nas, że oprócz tradycyjnych form wirusa Sars-CoV-2 wykryliśmy również mutacje - podkreśliła dr hab. Joanna Reszeć, kierownik Akademickiego Ośrodka Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej. ZOBACZ: Przeszczepiono jej płuca osoby chorej na Covid-19. Pacjentka zmarła Rzecznik UMB Marcin Tomkiel podał w komunikacie, że łącznie zidentyfikowano 12 różnych wariantów wirusa SARS-Cov2, a wśród nich - wariant brytyjski (B.1.1.7), obecny u 18 osób, jak też pierwszy w Polsce przypadek wariantu południowoafrykańskiego (B.1.351). Rzecznik uczelni wymienia też warianty pochodzenia irlandzkiego (B.1.1.74, B.1.1.160), belgijskiego (B.1.1.221) i rosyjskiego (B.1.1.141), a także "nowe, dotychczas nieopisywane warianty". - Spodziewaliśmy się, że te mutacje będą, bo wirus się zmienia. Potwierdziły się jednak obawy, że mamy zarówno wariant brytyjski, który już jest stwierdzony w naszym kraju, jak i wariant południowoafrykański, który do tej pory nie był tu opisywany - podsumowała dr Reszeć. Otwarto szpital modułowy dla chorych na Covid-19

Szpital modułowy powstał na terenie stołecznego Wojskowego Instytutu Medycznego przy ulicy Szaserów. Podczas jego otwarcia we wtorek przemówienie wygłosił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Jak przekazał szef resortu, "koncepcja tej placówki to rezultat doświadczeń zebranych przez polskich medyków" podczas ubiegłorocznej misji we włoskiej Lombardii. Region ten, na początku pandemii koronawirusa, był jednym z najmocniej dotkniętych rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2.

ZOBACZ: Kosiniak-Kamysz chwali ministra Dworczyka. "To jest sukces"

- To nie jest szpital tymczasowy, ale modułowy. Jest w nim pięć oddziałów, a w każdym ustawiono dwanaście łóżek. Przygotowaliśmy je, aby pomagać najciężej chorym na Covid-19 - powiedział Błaszczak.

zdr/wka/ polsatnews.pl