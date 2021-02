- W maju będzie ok. Potem przetrwamy - od maja do września jest 150 dni, jeżeli uda nam się wyszczepić 20 mln ludzi, to możemy spokojnie wchodzić w październik również bez lockdownu - przekonywał prof. Piotr Kuna.

- Datą krytyczną będzie moment, gdy przedsiębiorcy uznają, że lockdown potrwa jeszcze nie wiadomo ile. To może spowodować jakieś błahe wydarzenie, wtedy przedsiębiorcy rozpoczną zwolnienia - ocenił Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Wideo: fragment poniedziałkowej "Debaty Dnia"

Były szef GIS, dr Marek Posobkiewicz podkreślił, że ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, czyli dystansu, dezynfekcji oraz zasłaniania nosa i ust.

jo/ Polsat News