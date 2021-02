Prezydent: polska służba zdrowia zdała egzamin w okresie pandemii koronawirusa

W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda spotyka się z przedstawicielami sektora ochrony zdrowia zaangażowanymi w zwalczanie skutków pandemii COVID-19. W spotkaniu bierze udział także prof. Piotr Czauderna, przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia, którą w ostatnim czasie powołał prezydent.

"Największym zmartwieniem jest realizacja Narodowego Programu Szczepień"

- To, co było dla nas niewyobrażalne rok temu, od dawna już niestety jest naszą codziennością. Dzisiaj największym zmartwieniem jest realizacja Narodowego Programu Szczepień. Tego, żebyśmy w jak najszybszym tempie zdołali zaszczepić jak największą część naszego społeczeństwa, żebyśmy w jak najszybszym tempie w związku z tym ograniczyli liczbę przypadków zachorowań związanych z koronawirusem, a w efekcie, żebyśmy pokonali pandemię koronawirusa - powiedział prezydent.

Dodał, że to jest kwestia nie tylko życia i zdrowia, to jest kwestia także "stabilności funkcjonowania naszego społeczeństwa również od strony psychologicznej, psychicznej".

Prezydent zwrócił również uwagę na trudną sytuację branż dotkniętych pandemią koronawirusa wymieniając m.in. turystykę i gastronomię. - Gdyby nie wielokrotnie pomoc ze strony państwa poprzez różne formy realizowana, ale - co bardzo mocno chcę podkreślić - gdyby także nie pomoc wielu ludzi dobrej woli, którzy angażują się w to, by pomagać bliskim, sąsiadom, znajomym, czy ludziom, których wcześniej nie znali (...), gdyby nie to, pewnie sytuacja byłaby dzisiaj znacznie gorsza - dodał.

Zdany egzamin

- Zapewniam, że tutaj w Pałacu Prezydenckim przez najbliższe lata, kiedy będę nadal sprawował urząd prezydenta, będzie trwała nieprzerwana debata na temat ochrony zdrowia i tego, jak ją uczynić jeszcze lepszą - mówił prezydent, otwierając spotkanie.

Podkreślił, że "polska służba zdrowia zdała egzamin w okresie pandemii koronawirusa". - Myśmy nie mieli sytuacji, że nie starczyło dla ludzi miejsc w szpitalach (...); na szczęście nasi lekarze nie musieli wybierać, komu dać środki ochrony zdrowia, środki ratujące życie takie jak choćby respirator, a komu nie - mówił Duda.

ZOBACZ: Urządzenie wykrywające Covid-19 w oddechu. Przedstawił je prezydent Andrzej Duda

Prezydent zaznaczył, że na taką sytuację złożyło się wiele elementów. Jak mówił, jest to ogromną zasługą tych wszystkich, którzy "z jednej strony polską służbę zdrowia przygotowywali na różnego rodzaju niespodziewane, trudne okoliczności, a z drugiej strony także tych, którzy ochronę zdrowia w znaczeniu świadczeń medycznych przez ten czas realizowali.

Prezydent wyraził wdzięczność za te działania i zapewnił, że będą kontynuowane starania, by ochrona zdrowia "była jeszcze lepsza", by personel medyczny miał jeszcze lepsze warunki wykonywania świadczeń medycznych; "żeby wszyscy, którzy działają w bardzo szeroko pojętym systemie ochrony zdrowia mieli jak najlepsze warunki".

WIDEO - Hajlujący dyrektor w IPN. "Stanowisko prezydenta w tej sprawie jest jasne" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ polsatnews.pl, PAP