- Co prawda 8500 zakażeń to około 200 przypadków mniej niż wczoraj, ale trzeba to odnosić do ubiegłego tygodnia. W ubiegłą sobotę było o 2 tys. zakażeń mniej - wskazał Niedzielski na antenie Radia Zet.

W piątek resort poinformował o 8777 nowych przypadków. Z kolei w ubiegłą sobotę było to 6586 zakażeń. Zmarło wówczas 284 pacjentów chorych na Covid-19.

"Pik zachorowań w marcu lub kwietniu"

Piku zachorowań szef resortu spodziewa się w marcu lub kwietniu. - Najważniejsze teraz będzie nie śledzenie trendu, bo wiadomo już że on się odwrócił, ale dynamiki zakażeń - wskazał.

Niedzielski był pytany o ewentualne nowe wytyczne dotyczące przemieszczania się przez granicę. - Myślę, że w przyszłym tygodniu wydamy w tej sprawie komunikat. Granice mogą pozostać otwarte dla osób, które będą mogły wykazać się negatywnym wynikiem tekstu na Covid-19 - stwierdził. Zaznaczył, że to rozwiązanie "na dziś", a wszystko zaleć będzie od dynamiki wzrostu zakażeń.

Możliwa regionalizacja w przywracaniu obostrzeń

- Przy przywracaniu obostrzeń myślimy o regionalizacji, choć decyzja w tej sprawie jeszcze nie została podjęta - poinformował Niedzielski. Zaznaczył że np. region Warmii i Mazur mocno odstaje od innych, jeśli chodzi o nowe zakażenia.

Pytany o ewentualne zamknięcie szkół dla najmłodszych, wskazał, że takie rozwiązanie znajduje się na ostatnim miejscu w kolejce, jeśli chodzi o nowe restrykcje.

ml/ Radio Zet