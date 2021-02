Będzie zmiana ws. zakrywania twarzy. Koniec z przyłbicami?

Minister zdrowia ma dziś wydać rozporządzenie, na mocy którego zostanie wprowadzony obowiązek noszenia maseczek chirurgicznych – mówił w piątek główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban. Profesor apelował do społeczeństwa, by stosowali się do zaleceń.

- Chodzi o to, żeby używać porządnych masek, przynajmniej masek tzw. chirurgicznych, nie mówiąc już o maskach z filtrem - wyjaśnił w w TVN24.

Informację o rozporządzeniu zdementował minister zdrowia Adam Niedzielski. - Dzisiaj takiego rozporządzenia nie będzie, ale zastanawiamy się, czy te maseczki nie powinny zostać dookreślone, jeśli chodzi o standard ich noszenia, bo mamy wskazane pewne zamienniki w postaci np. szalików i trzeba będzie z tego zrezygnować - mówił minister w Wirtualnej Polsce.

Jak dowiedział się polsatnews.pl, wśród ekspertów trwa dyskusja odnośnie zakrywania twarzy. - Pewnie decyzje zapadną odnośnie przyłbic i szalików, ale to jeszcze nie w tym tygodniu - poinformował nas rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

prz/ml/ polsatnews.pl, PAP, wp.pl