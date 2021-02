- Na moim biurku leży w tej chwili już podpisana przez premiera Mateusza Morawieckiego dymisja ministra Kowalskiego, także jeszcze dzisiaj pan minister otrzyma tę dymisje. Misja ministra Kowalskiego w resorcie aktywów państwowych dobiega końca - poinformował w sobotę wicepremier Sasin na antenie RMF FM.

O dymisji Kowalskiego mówiło się od połowy grudnia. Wiązano ją z ówczesnymi wypowiedziami Kowalskiego dotyczącymi negocjacji unijnego budżetu i funduszu odbudowy. Członek Solidarnej Polski głosił wówczas hasło "veto albo śmierć".

"To hasło jest aktualne. Nie po to Bruksela walczyła o mechanizm warunkowości, by ze względów ideologicznych w przyszłości nie podjąć próby zablokowania funduszy UE dla Polski. Czeka nas ciężki bój w UE. Moim zdaniem, po wyborach wrześniowych w Niemczech" - powiedział Kowalski w rozmowie z Piotrem Witwickim w najnowszym wydaniu Interia Tygodnik.

ZOBACZ: Janusz Kowalski: możemy przegrać następne wybory



Wśród polityków panuje opinia, że Kowalskiemu nie pomogła również deklaracja o tym, że nie zaszczepi się przeciw koronawirusowi.

ml/ PAP, polsatnews.pl, Interia