- Jeśli byśmy wyszli z rządu, to oznacza przedterminowe wybory. Wtedy dojdą do władzy środowiska, w których jest pani Lempart i skrajnie lewicowe siły - mówił w "Graffiti" szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Jak dodał, środowiskom tym zależy m.in. na federalizacji Unii Europejskiej.

- Z Jarosławem Kaczyńskim rozmawiamy bardzo często. Ostatnio miało to miejsce przedwczoraj - mówił gość "Graffiti" odnosząc się do aktualnej kondycji Zjednoczonej Prawicy. - To koalicja, a ona wymaga ucierania stanowisk i rozmów. Nie jest rzeczą optymalną, jeżeli nie zbiera się rada koalicji, by rozwiązywać różnice zdań, spory. Mam nadzieję, że to się zmieni. Fakt, że ma to miejsce, wynika z pewnego napięcia, które pojawiło się w Porozumieniu - wyjaśnił Ziobro.

Przyznał, że osobiście "oczekuje" zebrania się rady w najbliższym czasie. - Rozmawiam z Kaczyńskim i Gowinem, nie we wszystkim się zgadzamy, ale poszukujemy rozwiązania kwestii, które nas różnią - odparł.

Marcin Fijołek pytał o kwestie Funduszu Odbudowy i sporu z premierem Mateuszem Morawieckim w tej kwestii. - Już w lipcu namawialiśmy pana premiera, by skorzystał z weta ws. tego unijnego funduszu. Stanowisko Solidarnej Polski w tej sprawie nie jest nowością - podkreślił.

- Rozwiązanie to pod pretekstem praworządności pozwala bardzo głęboko ingerować KE w sprawy wewnętrzne Polski, przenosi część suwerenności do Brukseli. My się na to kategorycznie nie zgadzamy. Po drugie ten budżet oznacza stworzenie wspólnego długu całej UE i nowych podatków, to z kolei sprawia, że wchodzimy w sferę federalizacji UE z czym się nie zgadzamy. Po trzecie pakiet pakiet klimatyczny. Jesteśmy za ekologią, ale roztropnie bronioną, lecz nie kosztem ludzi i ich elementarnych potrzeb życiowych - wymieniał Ziobro.

