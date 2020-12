Ziobro: Janusz Kowalski ma się bardzo dobrze w partii

Podczas czwartkowej konferencji prasowej Ziobro był pytany o przyszłość w rządzie i pozycję w Solidarnej Polsce polityka tej partii, wiceministra aktywów państwowych Janusza Kowalskiego.

- Pan Janusz Kowalski ma się bardzo dobrze w partii. Jest ważnym parlamentarzystą, wiceministrem. Widzę bardzo dobrą pracę pana ministra Kowalskiego zwłaszcza w zakresie przygotowywania rozwiązań instytucjonalnych związanych z sferą polskiej gospodarki, kodeksem handlowym, nad którym teraz pracuje, więc jest to człowiek niezwykle pracowity, wnoszący bardzo wiele - odpowiedział szef SP. - Osobiście odważny, mający swoje poglądy, nie zawsze one są do końca podzielane - dodał.

Wniosek Janusza Kowalskiego

Ziobro przypomniał jednocześnie, że złożonego przez Kowalskiego wniosku podczas ostatniego zarządu Solidarnej Polski "większość uczestników zarządu nie podzieliła". - Chociaż znaleźli się też i tacy, którzy uznali jego zasadność - mówił.

W sobotę zarząd Solidarnej Polski głosami 12 do 8 odrzucił wniosek złożony przez Kowalskiego o wyjście z koalicji rządzącej. Wcześniej Ziobro, a także inni politycy SP krytykowali zawarte na szczycie UE porozumienie w sprawie rozporządzenia dotyczącego powiązania dostępu do funduszy UE z kwestią praworządności.

"W naszej partii jest dyskusja"

- Jesteśmy partią demokratyczną, cieszę się z tego, że w naszej partii jest dyskusja, są różne poglądy, że możemy głosować i podejmować decyzje, które są później wiążące dla wszystkich, również dla pana posła i ministra Kowalskiego, który w pełni podporządkował się decyzji zarządu, że pozostajemy w koalicji, mimo że nie była to ostatecznie decyzja łatwa, bo związana z uwzględnieniem różnych racji, które ostatecznie zdecydowały właśnie o takim, a nie innym wyniku głosowania - powiedział.

Ziobro podkreślił, że w pełni szanuje stanowisko Kowalskiego jak i pozostałych członków partii, którzy wyrazili inny punkt widzenia. "Mają do tego prawo i z tego powodu nikt nie może w żaden sposób ich piętnować, czy domagać się ich ukarania. Jeśli tak by było, to będę ich bronił" - zaznaczył Ziobro.

ms/ PAP