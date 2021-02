Ustawa praktycznie zakazująca aborcji w Karolinie Południowej

Uchwalona przez stanową legislatywę i podpisana w czwartek przez McMastera ustawa zobowiązuje lekarza do przeprowadzenia przed zabiegiem badania ultrasonograficznego. Jeżeli wykaże ono bicie serca dziecka, aborcja może być przeprowadzona tylko wtedy, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu, kazirodztwa lub zagraża życiu matki.

To jedno z najbardziej surowych praw dotyczących aborcji w USA, które zakazuje większości aborcji w Karolinie Południowej - pisze agencja Reutera zaznaczając, że serce płodu zaczyna bić około szóstego tygodnia ciąży, w momencie, gdy wiele kobiet nie zdaje sobie jeszcze sprawy z tego, że jest w ciąży.

Amerykański Sąd Najwyższy orzekł w 1973 roku, że prawo kobiety do przeprowadzania aborcji wynika z praw gwarantowanych przez konstytucję USA. Aborcja na terenie całych Stanów Zjednoczonych jest więc legalna. Poszczególne stany wprowadzają jednak ustawy ograniczające możliwość przerywania ciąży, które są później zaskarżane do sądów. Sąd w Iowa już w 2019 roku odrzucił jako niekonstytucyjną ustawę wprowadzającą w tym stanie regulacje zbliżone do tych przyjętych w czwartek w Karolinie Południowej.

Today, we made history. The Heartbeat Bill is now the law of South Carolina and we will defend it with everything in us because there is nothing more important than protecting the sanctity of life! pic.twitter.com/n9ldH3CUAJ