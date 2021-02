Na nagraniu z kamer monitoringu widać jak samochód podjeżdża na pobocze z ciałem na dachu. Jednak po chwili auto jedzie z powrotem już bez zwłok.

Wjechał z ciałem na dachu. Wyjechał bez

Według miejscowej policji ciało zostało porzucone w pobliżu dzielnicy Słoneczna Enklawa. Funkcjonariuszy poinformował przechodzień, który widział, co się stało.

Ofiarę zawieziono do miejscowego szpitala. Jednak tam okazało się, że 35-letni Yogender Mandal, mieszkaniec dzielnicy Aero City, nie przeżył, najprawdopodobniej zginął w chwili uderzenia przez samochód.

Policja szybko ustaliła, że do wypadku doszło na drodze do lotniska. Śledczy ustalili, że kierowcą suva był Nirmal Singh, mieszkaniec Khamano w dystrykcie Fatehgarh Sahib.

Szokujące wideo z kamer monitoringu

Kierowca został aresztowany, a samochód został umieszczony na parkingu pod nadzorem.

Hit and run - Car driver carries cyclist’s body on vehicle roof for 10 km in Mohali.

Driver has been arrested#Mohali pic.twitter.com/z8KwNPE9wF