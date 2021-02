Indie. Kara śmierci dla dyrektora szkoły, który gwałcił 11-letnią uczennicę

"Mając na uwadze naturę sprawy wytoczonej przeciw głównemu oskarżonemu Arvindowi Kumarowi, który popełnił gwałt na ofierze, nie jestem w stanie zasądzić kary niższej niż kara śmierci" - dziennik "The Times of India" cytuje poniedziałkowy werdykt sądu w Patnie, w stanie Bihar.

ZOBACZ: Przez 23 lata molestował seksualnie swoją córkę. Usłyszał wyrok

Oprócz kary śmierci dla dyrektora szkoły sąd nakazał zapłatę 1,5 mln rupii (ok. 76 tys. zł) zadośćuczynienia rodzinie dziewczynki oraz 100 tys. rupii (ok. 5 tys. zł) grzywny.

Drugi z oskarżonych, nauczyciel Abhishek Kumar, za udzielanie pomocy przełożonemu otrzymał dożywocie bez możliwości skrócenia kary, ma też przekazać 50 tys. rupii (ok. 2,5 tys. zł) rodzicom ofiary.

Była w ciąży

- Sprawa wyszła na światło dziennie, gdy ofiara zaczęła wymiotować - powiedział dziennikowi Suresh Chandra Prasad, specjalny prokurator przydzielony do śledztwa. - Rodzice wzięli ją do lekarza, który przy badaniu odkrył, że jest ona w ciąży - tłumaczył, dodając, że sąd zezwolił na aborcję.

ZOBACZ: Opiekunka molestowała dzieci, a filmy wysyłała partnerowi-pedofilowi

Rodzice dziewczynki zgłosili sprawę we wrześniu 2018 r. 29-letni nauczyciel wysyłał dziewczynkę do pokoju dyrektora pod pretekstem oceny szkolnych prac. Według prokuratury dziecko było tam gwałcone przynajmniej sześć razy w ciągu dwóch miesięcy przez 31-letniego dyrektora szkoły.

School principal gets death penalty for student’s rape in Patna https://t.co/EBk8wX4jp9 via @TOICitiesNews pic.twitter.com/MQSmqt8TlP