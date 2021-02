Do katastrofy doszło w położonym na północy Indii stanie Uttarakhand. Odłamała się część himalajskiego lodowca Nanda Devi, co uwolniło wielką falę wody oraz lawinę błota i kamieni, która przełamała tamę na rzece Dhauliganga. Zniszczone zostały położone tam dwie hydroelektrownie, fala zmyła drogi, mosty i zabudowania.

Praying for the safety of all those affected by the flash flood in #Uttarakhand's Chamoli dist, caused by a glacier burst. Hope the govt will be able to mitigate the crisis as soon as possible. pic.twitter.com/gGhf1ETbNj