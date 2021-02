Wybuch w fabryce petard w Indiach. Wiele osób nie żyje

Wybuch, do którego doszło w piątek po południu w okręgu Virudhunagar, jest jednym z najpoważniejszych tego typu wypadków, jakie miały miejsce w ostatnich latach w stanie Tamil Nadu na południu kraju południe.

Jeden z przedstawicieli lokalnych władz powiedział, że liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć w najbliższych godzinach. Wyjaśnił, że w momencie wybuchu w fabryce były 74 osoby. Wśród rannych "niektórzy mają poważne oparzenia" - przyznał.

#UPDATE | Death toll rises to 19 in the fire incident at a firecracker factory in Tamil Nadu's Virudhunagar on Friday (ANI) pic.twitter.com/Djk9SA8wIt