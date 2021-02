"Hej Merkel! Jestem bez grosza! Znowu cztery tygodnie lockdownu… Serio? Nic więcej nie potrafisz?" - napisał w jednym z postów Matthias Probst, właściciel salonu tatuażu z Selm (Nadrenia Północna-Westfalia), który prowadzi ze swoją dziewczyną od 10 lat. Poniżej mężczyzna opublikował swoje ocenzurowane nagie zdjęcie.

Sięgnięcie po rezerwy

Tym sposobem Matthias Probst chce zwrócić uwagę władz na trudną sytuację w branży, którą reprezentuje. "Nie potrzebujemy lockdownu, potrzebujemy systemów pracy pomimo wirusa" - dodał oburzony przedsiębiorca.

"Twój nieudany lockdown w wersji light kosztował życie 30 tys. osób" - stwierdził Probst zwracając się do kanclerz Niemiec. Nawiązał m.in. do błędów związanych z aplikacją stworzoną w czasie pandemii oraz decyzji ws. funkcjonowania szkół.

Właściciel salonu tatuażu musiał w tym trudnym czasie znaleźć alternatywne rozwiązanie. "80 procent moich oszczędności emerytalnych zostało wyczerpanych i niedługo przejdę do rezerw na sytuacje awaryjne, kiedy zepsuje się pralka lub samochód" - mówił w rozmowie z Lüner Anzeiger. Mężczyzna dodał, że w tym roku kończy 50 lat, a do emerytury zostało mu 14 lat. To sprawia, że odbudowanie finansów jest dla niego nieosiągalne.

Nagi protest w Niemczech

Zawód tatuażystów należy do grupy szczególnie narażonych na wysokie ryzyko infekcji - informuje serwis stern.de. W ubiegłą środę ogłoszono natomiast otwarcie salonów fryzjerskich w Niemczech od 1 marca. Z tą decyzją nie może pogodzić się Matthias Probst. "Czy więc fryzjerzy nie są blisko ciał 50 osób dziennie" - napisał.

Probst nie jest jedynym tatuażystą, który sprzeciwia się działaniom władz podczas pandemii COVID-19. Wiele osób związanych z tym zawodem umieszcza w sieci swoje ocenzurowane nagie zdjęcia, do których dodaje hasztag #ihrmachtunsnackt.

ms/ml/ stern.de, "Lüner Anzeiger"