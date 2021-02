"Ojciec chciałby być pamiętany jako ten, który przynosił radość". Syn o "Papciu Chmielu"

- Ojciec mówił, aby żyć tak, by potem nie żałować, że nie dodało się nic do ludzkości. On dodał pogodę, humor i kreatywność. Ja, idąc jego krokami, również staram się dorzucić coś dla wiedzy i ludzkości - syn Papcia Chmiela opowiedział Milenie Bobrowskiej m.in. o tym, jak powstawały popularne komiksy oraz o nieznanych faktach z Powstania Warszawskiego.