"Kończy się jakaś epoka". Polska żegna Papcia Chmiela

Rysownika pożegnał na Twitterze prezydent. Pisał, że śmierć twórcy znanych komiksów, to koniec pewnej epoki. "Dla ludzi mojego pokolenia, dorastających kiedyś na Jego komiksach, kończy się jakaś epoka" - zaznaczał Andrzej Duda.

Na Wieczną Wartę odszedł „Papcio Chmiel”, Henryk J. Chmielewski - rysownik, autor komiksów o przygodach Tytusa Romka i A’Tomka. Żołnierz AK i Powstaniec Warszawski. Harcerz 70 WDH.

Papcio Chmiel, czyli właściwie Henryk Jerzy Chmielewski, odwiedził w czerwcu 2018 r. pałac prezydencki, o czym wspomina Kancelaria Prezydenta. Grafik podarował prezydentowi okolicznościowy rysunek. Zamieszczono także nagranie z wizyty.

W czerwcu 2018 r. Pałac Prezydencki odwiedził wybitny gość. Papcio Chmiel świętował 95. urodziny, a w odpowiedzi na życzenia od Prezydenta @AndrzejDuda przygotował rysunek „Wiwat Polska Niepodległa”.

Artystę pożegnał także premier Mateusz Morawiecki. "Niestety odszedł od nas Pan Henryk Chmielewski, »Jupiter«, strzelec w 7. Pułku Piechoty AK »Garłuch«. A dla wielu Papcio Chmiel, twórca przygód Tytusa, Romka i Atomka" - napisał premier na Facebooku.

"Powiedzieć o Nim, że był nestorem polskiego komiksu, to nic nie powiedzieć. Niewielu było artystów, którzy w takim stopniu ukształtowali wyobraźnię kolejnych pokoleń Polaków" - zauważył szef rządu.

"Niektórzy mówią, nawiązując do poetyki jego wielkiego dzieła, że uczłowieczył polski komiks, ale chyba wielu z nas może napisać, że nas także uczłowieczył. Pokazał, jak piękny i plastyczny jest język polski, i jaką siłę, szczególnie w czasach szarego PRL-u, mają wyobraźnia i prawda. Spoczywaj w pokoju, Papciu" - podkreślił premier Morawiecki.

Kondolencje rodzinie złożył także Krzysztof Szczerski. Przypomniał, że syn zmarłego rysownika to naukowiec pracujący w NASA. "Nie wszyscy wiedzą, że syn śp. Henryka Jerzego Chmielewskiego to wybitny naukowiec z NASA - Pan Artur B. Chmielewski, który wspomaga nas w nawiązywaniu współpracy PL-US w dziedzinie badań kosmicznych; całej Rodzinie składam wyrazy współczucia!" - zaznaczył.

"Pozbawiona sensu"

"»Myślałem i wymyśliłem bezmyślnik ~. Stawiać się go będzie przed zdaniem nie mającym sensu.« (Tytus) ~ Zmarł Henryk Jerzy Chmielewski, Papcio Chmiel. Ta smutna wiadomość kompletnie pozbawiona jest sensu. Niestety początek roku dostarcza ich nam zdecydowanie za dużo" - pisał w mediach społecznościowych Marek Belka, europoseł i były premier.

„Myślałem i wymyśliłem bezmyślnik ~. Stawiać się go będzie przed zdaniem nie mającym sensu.” (Tytus)



Chmielewskiego pożegnał też szef resortu kultury. "Był ikoną i legendą polskiej szkoły graficznej. Pozostaną z nami Jego rysunki, które mamy w pamięci. Niech spoczywa w pokoju!" - pisał Piotr Gliński.

Zmarł Henryk Jerzy Chmielewski, znany jako „Papcio Chmiel” - autor serii komiksowej „Tytus, Romek i A'Tomek”, uczestnik Powstania Warszawskiego, żołnierz Armii Krajowej. Miał 97 lat.



***

Wieczna warta

Chmielewski w czasie II Wojny Światowej walczył w powstaniu warszawskim. Weterana pożegnało Muzeum Powstania Warszawskiego.

😢 Bardzo, bardzo smutna wiadomość... W nocy odszedł Henryk Jerzy Chmielewski znany jako "Papcio Chmiel" - artysta, twórca kultowych komiksów, Powstaniec Warszawski z 7. pułku piechoty "Garłuch". Miał 97 lat.



Jako powstańca wspominał rysownika także prezydent stolicy.

"Walczył w Powstaniu Warszawskim, a potem dawał radość kolejnym pokoleniom dzieci zaczytujących się w przygodach Tytusa de Zoo. Henryk Jerzy Chmielewski, którego większość z nas znała jako Papcia Chmiela, zmarł w wieku 97 lat. Będzie nam Go bardzo brakowało" - pisał Rafał Trzaskowski.

"Moje dzieciństwo"

Papcio Chmiela wspominali także dziennikarze. Piotr Witwicki, redaktor naczelny Interii przywołał swój ulubiony fragment.

Do tej samej historii w odpowiedzi nawiązał Tomasz Siemoniak, poseł Platformy Obywatelskiej.

Wojciech Dąbrowski, dziennikarz Polsat News, wspomina, że Tytusem "zaraził" syna. "To była jego pierwsza lektura" - zaznacza.

Biegałem po Świat Młodych dla Tytusa. Wycinałem odcinki i kleiłem, a potem i tak kupowałem wydania Ksiąg. Zarazilem Tytusem syna. To była jego pierwsza lektura!



- Świetnie tańczysz w tłoku.

- Trenuję w tramwaju w godzinach szczytu.



laf/prz/ polsatnews.pl, PAP