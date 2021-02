Premier w piątek uczestniczył w wideokonferencji Rady ds. Cyfryzacji. Mówiąc o postępach cyfryzacji w Polsce ocenił, że to jest "rewolucja".

- To jest właśnie ta rewolucja, chyba jedyna rewolucja, której może i powinien sobie życzyć każdy odpowiedzialny polityk - powiedział Morawiecki.

"Elektroniczne wnioski towarzyszą nam na każdym etapie życia"

Podał, że ponad 4 mln Polaków założyło profil zaufany w ostatnich kilkunastu miesiącach. - W dwa lata udało nam się osiągnąć wynik, którego wcześniej nie udało się osiągnąć przez siedem lat. W sumie z profilu zaufanego korzysta już ponad 9 mln osób - wyliczył Morawiecki.

Przypomniał, że Polska "w krótkim czasie wdrożyła elektroniczne recepty, elektroniczne zwolnienia, elektroniczne skierowania, elektroniczne PIT-y i to wszystko to tylko niektóre elementy cyfryzacji naszego kraju".

Wskazał, że obecnie elektroniczne wnioski "towarzyszą nam na każdym etapie życia, możemy przez nie zgłosić narodziny dziecka, wniosek o 500 Plus, albo wniosek o wypłatę środków z Tarczy Finansowej czy Tarczy Antykryzysowej".

"Wirtualny kontakt z urzędem jest możliwy"

Jak dodał, w 2020 roku ponad 330 tys. osób złożyło online wniosek o dowód osobisty, co jest liczbą dwukrotnie większą niż w 2019 r. Z usług meldunkowych z kolei skorzystało ponad 176 tys. obywateli.

- Obywatele przekonują się, że ten nowoczesny, wirtualny kontakt z urzędem jest możliwy, skuteczny, wygodny, oszczędza im czas, a jednocześnie daje perspektywę lepszego świadczenia usług - ocenił premier.

Jak podkreślił, rewolucja cyfrowa to nie tylko walka o bardziej nowoczesny i wygodny dostęp do usług, to także walka z wykluczeniem i biedą w wielu obszarach.

- Przez ucyfrowienie zwiększamy dostęp do wysokozaawansowanych usług na terenach do tej pory niezcyfryzowanych. Dzisiaj mamy w rękach taki cyfrowy klucz dostępności do informacji, do wiedzy, do większych możliwości, do świadczenia usług, do pewnych modeli biznesowych, operacyjnych, które są lepszym kluczem do lepszej przyszłości Polski - zauważył Morawiecki.

"Niemal wszystkie szkoły mają internet szerokopasmowy"

Premier mówił, że w Polsce przeznaczono "rekordowe 6 mld zł" na rozbudowę szerokopasmowego dostępu do internetu "w obszarach mniej zurbanizowanych, a przez to bardziej wykluczonych". Według danych, które przedstawił we wrześniu 2017 r. dostęp do szerokopasmowego internetu miało w Polsce 10 proc. szkół.

- Dziś, po nieco ponad trzech latach, wszystkie lub niemal wszystkie szkoły mają dostęp do internetu szerokopasmowego - podkreślił. Stwierdził też, że ponad 90 proc. gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do internetu, z czego większość ma dostęp właśnie do usług szerokopasmowych.

- Te procesy to wciąż otwarty rozdział polskiej modernizacji. (...) Cyfryzacja usług publicznych to dziś, w dobie epidemii, także gwarant lepszego zabezpieczenia bezpieczeństwa sanitarnego. Po ustąpieniu pandemii, które mam nadzieję w niedalekiej przyszłości nastąpi dzięki szczepionkom, te procesy cyfryzacyjne, które przyspieszyły, pozostaną z nami jako gwarant komfortu i oszczędności czasu - uznał Morawiecki.

Morawiecki o "rządowej chmurze obliczeniowej"

Zapowiedział, że rząd chce, by obecny rok "stał pod znakiem rozwoju cyfrowej tożsamości - programu udoskonalającego profil zaufany i zwiększenie jego funkcjonalności".

Dodał, że jest ambicją rządzących, by administracja państwowa nie odstawała pod względem nowoczesnych rozwiązań od polskich przedsiębiorców. Wymienił programy, które mają temu służyć. Jest to "wspólna infrastruktura informatyczna państwa", a w nim "strumieniowa, rządowa chmura obliczeniowa", "rządowy klaster bezpieczeństwa" czy "platforma innowacji administracji".

- Polskę czeka czas ambitnych inwestycji informatycznych i cyfrowych - zapowiedział szef rządu.

