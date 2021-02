Konferencja ministra Ziobry ws. działań Facebooka wobec IPN

Zbigniew Ziobro ocenił działanie Facebooka jako "bulwersujące".

- Niemcy dopuścili się wielu zbrodni przeciwko ludzkości, to są niepodważalne fakty - podkreślał minister, mówiąc m.in. o porwaniach polskich dzieci.

- Dla Facebooka prawda historyczna nie ma znaczenia. Facebookowi te informacje się nie podobają, kolejny raz je cenzuruje - mówił. - Nie możemy się zgodzić na takie funkcjonowanie wielkich mediów społecznościowych na terenie Polski, które dopuszczają się skandalicznych manipulacji prawdą - przyznał.

- Chciałbym zaapelować o przyspieszenie prac nad ustawą o wolności mediów, wolności słowa w obszarze internetu, która została przygotowana przez ministra Kaletę w Ministerstwie Sprawiedliwości - dodał.

Ziobro chce spotkać się z premierem

Jednocześnie Ziobro krytycznie ocenił poranną wypowiedź rzecznika rządu Piotr Müllera, który - jego zdaniem - mówił o "prymacie rozwiązań europejskich", przed polskimi rozwiązaniami.

Minister wyraził nadzieję, że niedługo spotka się w tej sprawie z premierem Mateuszem Morawieckim. - Jestem przekonany, że premier podzieli nasz punkt widzenia - że Polska jest państwem suwerennym, że ma swój parlament, ma swojego prezydenta, rząd i ma też demokratyczne wybory i wyborców, którzy mają prawo oczekiwać, że to my, w ramach naszych suwerennych obowiązków, będziemy stać na straży praw i wolności Polaków, że nie będziemy uchylać się od regulowania tej materii, ale wspólnie, jako rząd Zjednoczonej Prawicy - przy poparciu sił opozycyjnych - przygotujemy rozwiązania, które zagwarantują wolność słowa w internecie - podsumował.

Porwania dzieci

W czasie II wojny światowej tylko w tzw. Aktion Zamość Niemcy odebrali rodzicom 30 tysięcy dzieci wywożąc je do obozów (w tym do specjalnego obozu w Łodzi) i fabryk na terenie Niemiec. Oddawano je także niemieckim rodzinom do germanizacji. Zbrodnia ta, jedna z najokrutniejszych w czasie II wojny światowej była sądzona podczas procesu norymberskiego. Symbolem tej akcji m.in. są losy Czesławy Kwoki, która wysiedlona z Zamojszczyzny trafiła do Auschwitz, gdzie została zabita zastrzykiem z fenolu. Miała 14 lat.

"W poście, który został zablokowany, napisaliśmy o niemieckich planach germanizacji dzieci, odnosząc się do autentycznych dokumentów. Mimo zgłoszenia o zweryfikowanie decyzji, konto jest zablokowane od sobotniego przedpołudnia" - wyjaśniają przedstawiciele IPN.

Datowany na 15 maja 1940 r., "Einige Gedanken über die Behandlung der Fremdenvölker im Osten" ("Kilka myśli o traktowaniu obcoplemieńców na Wschodzie") Heinricha Himmlera to dokument, który mrozi krew w żyłach zwłaszcza tam, gdzie traktuje o dzieciach.

Jest to w gruncie rzeczy instrukcja porywacza, zainspirowana teoriami Walthera Darrégo, ministra Rzeszy ds. Żywności i Rolnictwa, którego ideologia rasowa "Blut und Boden" ["Krew i gleba"] położyła podwaliny pod program denacjonalizacji.

W latach 1940-1945 III Rzesza wywiozła z podbitych ziem setki tysięcy nieletnich, traktując ich jak produkty i stosując rygorystyczne procedury kontroli jakości. Niemcy poszukiwali materiału nadającego się do germanizacji, a dzieci uznane za zdatne ze względu na „dobrą krew" odbierano rodzinom i kierowano do specjalnych obozów, gdzie poddawano je selekcji. Zakwalifikowane do programu przechodziły tam wstępną germanizację zanim wysłano je do niemieckich rodzin.

"Produkty" niespełniające wymagań znikały w obozach koncentracyjnych lub były ponownie wykorzystywane do eksperymentów "medycznych".

W sumie, na 200 tysięcy polskich dzieci, po wojnie odnalazło się tylko 30 tysięcy. Reszta zniknęła ich ciała zostały usunięte z powierzchni ziemi, lub też tożsamość wymazana z ich własnej albo cudzej pamięci.

Autor instrukcji porywacza, Heinrich Himmler, obawiał się, że wykorzenione dzieci mogą zostać odrzucone przez społeczeństwo niemieckie w związku z czym zalecił poddanie ich procedurze w bardzo młodym wieku i przy zachowaniu tajemnicy, by mogły się w to społeczeństwo wtopić i w nim rozpłynąć. Niepotrzebnie się martwił: rozpłynęły się.

Przypomnijmy, że w połowie stycznia Facebook zablokował możliwość zagranicznej promocji filmu IPN o niemieckim obozie w Łodzi, do którego trafiło około 3000 dzieci.

