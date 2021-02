Warszawa: koniec wypożyczalni elektrycznych bmw na minuty

Wypożyczalnia elektrycznych aut na minuty, innogy go!, kończy działalność - poinformowała we wtorek firma. Jak dodano, samochody będą stopniowo wycofywane z ulic Warszawy i mniej więcej w połowie marca nie będą już dostępne żadne auta do wypożyczenia.

"Jedyna w Polsce wypożyczalnia w pełni elektrycznych aut na minuty, innogy go!, kończy działalność w połowie marca. Samochody będą stopniowo wycofywane z ulic Warszawy" - poinformowała w komunikacie firma.

Usługa innogy go! została uruchomiona w kwietniu 2019 roku przez firmę innogy Polska; działa na terenie Warszawy, a od września do listopada 2020 można było korzystać z aut również testowo w Zakopanem. Ideą projektu było m.in. promowanie ekologicznego transportu w ruchu miejskim oraz poszerzanie świadomości na temat elektromobilności i ekonomii współdzielenia. W skład elektrycznej floty wchodzi 500 aut bmw i3.

Auta pokonały w sumie ponad 7 mln kilometrów

Jak podała firma, podczas całego okresu funkcjonowania użytkownicy przejechali elektrycznymi bmw i3 ponad 7 mln kilometrów, dzięki czemu ograniczono emisję dwutlenku węgla o prawie 1000 ton. W usłudze zarejestrowało się ponad 100 tys. osób.

Jak przekazało innogy go!, usługa od początku cieszyła się zainteresowaniem mieszkańców stolicy – wielu z nich po raz pierwszy mogło przekonać się, jak wygląda jazda autem z napędem elektrycznym.

"Obserwujemy obecnie rozwój rynku elektromobilności i zaangażowanie miast w niskoemisyjny transport. (...) Niestety na przełomie ostatnich miesięcy rynek motoryzacyjny i flotowy w naszym kraju wyraźnie odczuł skutki pandemii koronawirusa. Wyniki w branży wynajmu aut w ostatnich trzech kwartałach znacząco spadły ze względu na ograniczone możliwości i potrzeby przemieszczania się. Uniemożliwiło to dalszy rozwój naszego innowacyjnego projektu i realizację założeń, dlatego też podjęliśmy decyzję o jego zakończeniu" - powiedział cytowany w komunikacie Andrzej Popławski z innogy Polska.

Jak przekazano, liczba aut dostępnych w aplikacji innogy go! będzie stopniowo malała i mniej więcej w połowie marca nie będą już dostępne żadne samochody do wypożyczenia. "Nie oznacza to jednak końca funkcjonowania aplikacji. Zarejestrowani użytkownicy innogy go! będą mogli logować się do aplikacji maksymalnie do drugiej połowy czerwca br." - czytamy.

Jak podano, innogy go! zamierza nadal angażować się w rozwój elektromobilności. W tym celu podpisało z firmą Traficar list intencyjny o wzajemnym partnerstwie na rynku elektrycznej mobilności współdzielonej. Szczegóły współpracy są aktualnie przedmiotem ustaleń. innogy planuje m.in. udostępnienie infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych zasilanej zieloną energią, podzielenie się operacyjnym know-how związanym z dwuletnią działalnością na rynku oraz możliwość wykorzystania funkcjonalności aplikacji. Traficar będzie rozwijać flotę współdzielonych samochodów elektrycznych w Warszawie.

