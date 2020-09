Od 15 września kierowcy wypożyczą i zwrócą auto w jednej z trzech oznaczonych stref na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Samochody będzie można znaleźć w następujących miejscach:

Centrum Zakopanego - ul. Chałubińskiego 42 (parking przy Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN)

Kuźnice - nieopodal stacji kolejki na Kasprowy Wierch (parking przy siedzibie TPN)

Palenica Białczańska (parking TPN)

Dzięki temu rozwiązaniu będzie można pojechać z ronda Jana Pawła II do Kuźnic. Samochody osobowe nie mogą tam wjeżdżać, dlatego należało do dolnej stacji kolejki linowej dojść na piechotę albo jechać taksówką, busem lub autobusem.

ZOBACZ: Parking przy Morskim Oku z rezerwacją miejsc. Trzeba to zrobić przez internet

Dużym ułatwieniem będzie także możliwość dojazdu do Palenicy Białczańskiej, gdzie na parkingu TPN będą wydzielone miejsca dla wynajmowanych samochodów. Obok parkingu jest wejście do Tatrzańskiego Parku Narodowego z kasą i początek szlaku do Morskiego Oka. Latem turystów jadących do Morskiego Oka było tak wielu, że wprowadzone w tym roku e-bilety znikały niemal natychmiast, a zwykłych miejsc dostępnych po przyjechaniu na parking brakowało od wczesnych godzin porannych. Wielu turystów musiało odjeżdżać, bo służby drogowe oznakowały pobliskie drogi w taki sposób, aby kierowcy nie mogli zostawiać aut na dziko. Miejsc brakowało także na parkingu w Łysej Polanie.

W trosce o środowisko

Wprowadzenie floty elektrycznych BMW i3 na teren Zakopanego i okolic to wynik współpracy operatora elektrycznego car sharingu innogy go! i Tatrzańskiego Parku Narodowego.

- Naszym głównym zadaniem jest ochrona przyrody wewnątrz parku, ale chętnie wspieramy wszelkie inicjatywy wpływające na jakość środowiska poza jego granicami. Nie da się chronić Tatr bez myślenia o terenach, które je otaczają. Dlatego nie jest to nasze pierwsze doświadczenie z elektromobilnością - podkreśla Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.

ZOBACZ: Policzyli tatrzańskie kozice. Jest ich więcej niż rok temu

Dla kierowców podróżujących na terenie parku dostępne są cztery pakiety minut (od 8 minut w cenie 9,99 zł do 300 minut za 99,99 zł). W momencie wykorzystania pakietu, system automatycznie zacznie naliczać opłatę w wysokości 1,29 zł za minutę jazdy. Niewykorzystany czas z zakupionego pakietu przepada. Kierowca nie płaci za przejechane kilometry.

Obecnie do wypożyczenia dostępnych jest 10 samochodów. Usługa początkowo będzie działać do końca października.

WIDEO - Kosiniak-Kamysz: żadnej koalicji z PiS-em nie będzie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/hlk/ polsatnews.pl