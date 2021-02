W Parlamencie Europejskim debata o aborcji w Polsce. "Nikt nie ma prawa być sumieniem kobiet"

- Sytuacja w Polsce, jeśli chodzi o prawa reprodukcyjne, nie poprawiła się - powiedziała podczas debaty "Faktyczny zakaz aborcji w Polsce" w Parlamencie Europejskim unijna komisarz ds. równości Helena Dalli.

"Niemal całkowity zakaz aborcji w Polsce"

Zdaniem Heleny Dalli orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego z października ubiegłego roku "spowodowało prawie całkowity zakaz aborcji" w kraju. "98 proc. aborcji dokonywanych w Polsce po tym nowym orzeczeniu stanie się bezprawnych" - powiedziała.

Przypomniała jednocześnie, że Unia Europejska nie ma kompetencji w kwestii prawa aborcyjnego, a przepisy prawa w tej dziedzinie są we właściwościach państw członkowskich.

- Wykorzystując swoje kompetencje, kraje członkowskie muszą przestrzegać praw podstawowych - mówiła. - Zdrowie fizycznie, seksualne i reprodukcyjne jest bardzo ważne, nie tylko dla kobiet i dziewcząt, ale też mężczyzn i chłopców, i to wychodzi daleko poza aborcję - powiedziała Dalli.

"To rząd PiS zdecydował o debacie"

W imieniu grupy Europejskiej Partii Ludowej Elżbieta Łukacijewska (PO) powiedziała, że miała nadzieję, ze polskie kobiety "nie będą zmuszane do heroizmu".

- Nikt nie przypuszczał, że kolejny raz będziemy mówili na forum PE o polskich kobietach. Łudziliśmy się, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego (w Polsce - PAP) nie zostanie opublikowany, nikt nie będzie zmuszał kobiet do heroizmu i nie odbierze im i tak bardzo ograniczonych możliwości wyboru. Dlatego chcemy wyraźnie podkreślić: to rząd PiS zdecydował o dzisiejszej debacie - powiedziała.

- Można odnieść wrażenie, że tak ważnym społecznie tematem próbuje się przykryć szereg nieudolności, a to jest niegodziwe. Powtórzę swoje słowa, które nie tak dawno wypowiadałam w Parlamencie Europejskim: nikt nie ma prawa być sumieniem polskich kobiet. Coraz częściej słyszę, że Polska to nie jest dobry kraj dla matek, a ciąża, zamiast być stanem wyjątkowym i wyczekiwanym, staje się stanem obarczonym ryzykiem i strachem. Gdy popatrzmy na statystki, to zobaczymy, że Polki rodzą w kraju coraz mniej dzieci, a w 2020 r. osiągnęliśmy najniższy przyrost od 20 lat. Niestety, ten problem jest bagatelizowany - powiedziała polska polityk.

Skrytykowała też "likwidację programu in vitro, który przenosił bardzo dobre efekty i był szansą na własne potomstwo dla tysięcy par". Przypomniała o problemach: badań prenatalnych, opieki okołoporodowej, odpowiedniego wsparcia dla matek wychowujących niepełnosprawne dziecko czy edukacji seksualnej. - Żadna kobieta nie będzie zachodziła w ciążę, bo tak chcieliby politycy. Ani ustawą, ani dodatkiem socjalnym tego się nie zmieni - powiedziała.

Spurek: polityczny zamach na prawo kobiet

Podczas wtorkowej debaty w Parlamencie Europejskim poświęconej aborcji w Polsce lewicowe frakcje skrytykowały wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Socjaldemokraci i Zieloni dopatrują się w nim decyzji politycznej.

- Decyzja ta została podjęta przez osoby nieuprawnione do orzekania, zasiadające w Trybunale Konstytucyjnym zależnym od partii rządzącej. To nie orzeczenie, ale polityczny zamach na fundamentalne prawo kobiet do decydowania o sobie - przekonywała europosłanka Sylwia Spurek, przemawiająca w imieniu Zielonych.

- Partia PiS nie przestrzega trójpodziału władzy i o tym musi mówić Parlament Europejski - wtórowała jej przedstawicielka socjaldemokratów Iratxe Garcia Perez. - Zakazując aborcji, nie kładziemy kresu tej praktyce. Te kobiety, które mają potrzebę przerwania ciąży, i tak to zrobią - dodała.

PiS: "Europarlament łamie praworządność"

Europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska oświadczyła we wtorek, że debata w Parlamencie Europejskim na temat zakazu aborcji w Polsce z powodu ciężkiej wady płodu ma na celu podsycanie sporu politycznego w kraju. "Opamiętajcie się. Opowiedzcie się za cywilizacją życia" - zaapelowała.

- Po raz kolejny Parlament Europejski, który tak często nawołuje do przestrzegania praworządności, de facto tę praworządność łamie. Dlatego, że kwestie związane z ochroną życia są kompetencją państw członkowskich - powiedziała Wiśniewska. - Państwo chcecie koniecznie podsycać spór polityczny w Polsce. Chcecie, by kobiety wychodziły na ulice w czasach pandemii. Jesteście zaniepokojeni tym, że te spory w Polsce wygasają - mówiła polska polityk.

Wiśniewska powiedziała także, że polski Trybunał Konstytucyjny jedynie zbadał zgodność ustawy z konstytucją, która została podpisana przez lewicowego prezydenta - Aleksandra Kwaśniewskiego - i przyjęta za rządów lewicy.

- Poprzedni prezesi Trybunału Konstytucyjnego wyraźnie stwierdzili, że Trybunał Konstytucyjny nie mógł orzec inaczej, ale państwu to nie przeszkadza. Państwo koniecznie chcecie podsycać spór ideologiczny - mówiła Wiśniewska. - Mam dość tego pomawiania polskich kobiet, pomawiania polskiego rządu. Opamiętajcie się. Opowiedzcie się za cywilizacją życia - zaapelowała europosłanka PiS.

hlk/ polsatnews.pl, Polsat News, PAP