Raport ONZ: Korea Północna kradnie kryptowaluty. Kupuje za nie technologie nuklearne

Panel ekspertów ONZ, który nadzoruje sankcje nałożone na Koreę Północną oszacował w raporcie wysłanym do Rady Bezpieczeństwa, że wartość kradzieży aktywów wirtualnych przez Koreę od końca 2019 r. do listopada 2020 r. wynosi ok. 316 mln dolarów - dane te miało przekazać niezidentyfikowane państwo. Dochodzenie ekspertów wykazało, że cyberprzestępcy związani z Koreą Północną kontynuowali w ubiegłym roku operacje przeciwko instytucjom finansowym i wirtualnym kantorom walutowym. Zyski z tych ataków miały być przeznaczone na zakup broni masowego rażenia i rozwoju programów rakiet balistycznych.

W raporcie zwrócono także uwagę na fakt, że rząd północnokoreański zajął się także produkcją materiałów rozszczepialnych, które są podstawowym składnikiem w produkcji broni jądrowej. Utrzymał również istniejące obiekty jądrowe. "Podczas parad wojskowych rząd prezentował nowe systemy pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu, odpalanych z łodzi podwodnych o zasięgu międzykontynentalnym. Zapowiedział też przygotowania do testowania i produkcji nowych głowic do pocisków balistycznych oraz rozwój taktycznej broni jądrowej. Zmodernizował także infrastrukturę pocisków balistycznych" - wskazali eksperci.

Panel zalecił, żeby Rada Bezpieczeństwa nałożyła sankcję na czterech mężczyzn z Korei Północnej: Choe Song Chola, Im Song Suna, Pak Hwa Songa oraz Hwang Kil Sua.

Skradzione kryptowaluty

Eksperci przekazali, że Korea Północna nie zaprzestała operacji prania skradzionych kryptowalut, szczególnie za pośrednictwem chińskich wirtualnych aktywów. Według panelu badane jest włamanie do giełdy kryptowalut z września ubiegłego roku. Skradziono wówczas kryptowaluty o wartości ok. 281 mln dolarów.

Śledczy wiążą to włamanie z późniejszym, z października, kiedy łupem padło 23 mln dolarów. "Wstępna analiza oparta na kierunkach ataków i późniejszych próbach prania nielegalnych dochodów jasno wskazuje na powiązania z Koreańska Republiką Ludowo Demokratyczną" - przekazano.

North Korea maintained and developed its nuclear and ballistic missile programs throughout 2020 in violation of international sanctions, and continues to seek material and technology for those programs from abroad, according to a confidential U.N. report https://t.co/9XjU0RqNQF pic.twitter.com/PjPq5T0T08