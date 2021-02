"W Polsce jest 4029 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa" - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Nie żyje 227 kolejnych osób, u których stwierdzono wirusa SARS-CoV-2. Od początku epidemii zakaziło się 1 mln 556 tys. 685 osób. Do tej pory z powodu COVID-19 zmarło 39 tys. 360 osób. Wyzdrowiało 4618 zakażonych.

"Mamy 4029 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa" - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia.

Nowy region w czołówce zakażeń

Najwięcej przypadków pochodzi z województw: mazowieckiego (602), warmińsko-mazurskiego (491) i pomorskiego (403). Warmińsko-mazurskie ma najwięcej przypadków od tygodnia i jest nowym regionem w czołówce zakażeń.

Nowe przypadki koronawirusa pochodzą także z województw: śląskiego (369), kujawsko-pomorskiego (339), wielkopolskiego (208), dolnośląskiego (206), lubelskiego (200), podlaskiego (200), zachodniopomorskiego (192), małopolskiego (191), łódzkiego (179), podkarpackiego (158), lubuskiego (73), opolskiego (62), świętokrzyskiego (62).

Według resortu zdrowia 94 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Znaczny wzrost liczby zgonów od poniedziałku

Z powodu COVID-19 zmarły 53 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 174 osoby. Łącznie w ciągu doby zmarło 227 osób, u których wykryto koronawirusa. W poniedziałek resort informował o śmierci 45 osób. W sumie od początku pandemii odnotowano 39 tys. 360 zgonów.

Liczba zakażonych koronawirusem to od początku pandemii wyniosła 1 mln 556 tys. 685 osób.

Z powodu COVID-19 zmarły 53 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 174 osoby.



Wyzdrowiało ponad 4600 chorych

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek, że chorzy na COVID zajmowali poprzedniej doby 12 tys. 677 łóżek z przygotowanych dla nich 27 tys. 584 miejsc szpitalnych.

Ciężko chorzy na COVID-19 byli podpięci do 1323 respiratorów spośród 2678 przygotowanych dla chorych.

Kwarantanną objęto 137 tys. 467 osób.

Wyzdrowiały 1 mln 317 tys. 474 osoby. Oznacza to, że w ciągu doby wyzdrowiało 4618 zakażonych.

Prawie 43,5 tysiąca testów

Resort zdrowia podał we wtorek, że na 8 mln 976 tys. 48 przebadanych próbek, pobranych od 8 mln 687 tys. 929 osób, zakażenie wykryto w 1 mln 556 tys. 685 przypadków. W ciągu doby wykonano 43 tys. 493 testy, w tym 14 tys. 907 testów antygenowych.

Jak podaje resort liczba zleceń z placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej od momentu, gdy zaczęły one wydawać skierowania na badania w kierunku koronawirusa osiągnęła 2 mln 94 tys. 633.

Moderna opóźnia dostawę szczepionki

Kolejna partia szczepionki Moderny jest opóźniona - przyjedzie 11 lutego i będzie mniejsza o 20 tys. - poinformował we wtorek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk. Jego zdaniem, wielkości dostaw specyfików przeciw Covid-19, które realizują producenci, "pozostawiają wiele do życzenia i rzeczywiście odbija się to na Narodowym Programie Szczepień".





- Niestety cały czas dostawy, terminy dostaw, wielkości dostaw, które realizują producenci, pozostawiają wiele do życzenia i rzeczywiście odbija się to na Narodowym Programie Szczepień, dlatego przykro nam oczywiście, że czy seniorzy, którzy muszą przekładać swoje szczepienia, czy punkty szczepień, które mają przez to zakłóconą swoją stabilną pracę, ponoszą tego konsekwencje, ale to nie są decyzje i to są konsekwencje działań producentów szczepionek - powiedział Dworczyk w TVP1.

USA: zgon w 25 minut po szczepieniu

Urzędnicy służby zdrowia potwierdzili w poniedziałek, że w Nowym Jorku wkrótce po otrzymaniu szczepionki przeciwko COVID-19 zmarł 70-letni mężczyzna. W Stanach Zjednoczonych w ciągu doby odnotowano 1268 ofiar śmiertelnych z powodu koronawirusa.

Jak poinformował Howard Zucker, komisarz ds. Zdrowia stanu Nowy Jork, mężczyzna upadł, opuszczając w niedzielę ośrodek szczepień w Hudson Yards. Stało się to około 25 minut po tym, kiedy otrzymał zastrzyk. Nie zauważono u niego żadnych oznak reakcji alergicznej.

Nie żyje członek kongresu Stanów Zjednoczonych

Republikański członek Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych z Teksasu Ron Wright zmarł w wyniku powikłań spowodowanych przez COVID-19. Powiadomiło o tym w poniedziałek jego biuro. Wright zmarł w niedzielę, w kilka tygodni po zakażeniu się koronawirusem.

Wright jest pierwszym parlamentarzystą z waszyngtońskiego Kapitolu, który stał się ofiarą śmiertelną COVID-19. Miał 67 lat. W grudniu minionego roku, także wskutek zakażenia koronawirusem, zmarł Republikanin z Luizjany Luke Letlow. Został wybrany do Izby Reprezentantów w listopadzie i miał objąć swój mandat w styczniu.

Pandemia koronawirusa paraliżuje świat



Koronawirus wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, która objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni oraz zmęczeniem. Wirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością oraz pacjenci, którym towarzyszą inne schorzenia.

Choroba COVID-19 została po raz pierwszy rozpoznana przez lekarzy w chińskim mieście Wuhan pod koniec 2019 roku. Skala zakażeń wzrosła w do tak wysokiego poziomu, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca stan pandemii na świecie. Pacjent "zero" został zdiagnozowany w Polsce na początku marca.

