Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy zakażeni koronawirusem

- Z przykrością potwierdzam, że pan prezydent otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Ma podwyższoną temperaturą i męczący kaszel. Obecnie przebywa w izolacji i jest pod opieką lekarzy. Mamy nadzieję, że z każdym dniem będzie czuł się coraz lepiej – przekazała Łaszewska.

Izolacja razem z żoną

Jak dodała, pozytywny wynik na Covid-19 otrzymała również Jolanta Kwaśniewska, która przebywa w izolacji razem z mężem.

Dyrektor biura Kwaśniewskiego poinformowała, że zakażenie Covid-19 u byłego prezydenta potwierdzono w sobotę 6 lutego.

Przestrzegał restrykcji

We wcześniejszej rozmowie z "Tygodnikiem Polsat News" Aleksander Kwaśniewski podkreślał, że "prowadzi ograniczone restrykcjami życie" w Szwajcarii. - Jak na te czasy, to żyjemy dość normalnie. Co prawda restauracje są zamknięte, ale czynne są stoki narciarskie. Możemy chodzić i jeździć na nartach - powiedział.

Utrzymywał, że nie widział się z córką na święta. - Cóż można zrobić? Trzymamy się tych reżimów sanitarnych i unikamy kontaktów - mówił były prezydent.

Nie organizował również zbyt wielu spotkań towarzyskich. - Może dwa- trzy razy udało się nam zorganizować osobiste spotkanie w niewielkich gronach. Reszta odbywa się przez Internet. Odpadła działalność wykładowa i konferencyjna. Cały ubiegły rok był postawiony na głowie - stwierdził.

W trakcie rozmowy wiązał nadzieję z tym, że "udało się opracować szczepionkę szybciej niż ktokolwiek mógł się spodziewać". Dodawał, że szczepionki należy dobrze wykorzystać.

